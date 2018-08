Motocross Gp Svizzera 2018 Frauenfeld streaming video e diretta tv | orario e risultato

Motocross - GP Svizzera 2018 : Qualifying Race MxGP. Antonio Cairoli conquista il successo - Herlings chiude in sesta posizione : Il centauro della KTM ha chiuso con 3 479 di vantaggio sul campione del mondo 2015 Romain Febvre , Yamaha, e con 4 552 sulla Kawasaki del belga Clement Desalle , +4 552, , mentre Gajser è sprofondato ...

Motocross - GP Svizzera 2018 : programma - orari e tv delle gare di domenica 19 agosto : domenica 19 agosto si disputerà il GP di Svizzera 2018 , tappa del Mondiale Motocross MXGP. Sul tracciato di Frauenfeld-Gachnang andranno in scena due gare che potrebbero indirizzare definitivamente il campionato nelle mani di Jeffrey Herlings: l’olandese ha 39 punti di vantaggio su Tony Cairoli ma il Campione del Mondo non vuole mollare la presa e sogna ancora una grandiosa rimonta. Il siciliano scatterà dalla pole position e proverà a ...

Motocross - GP Svizzera 2018 : Qualifying Race MxGP. Antonio Cairoli conquista il successo - Herlings chiude in sesta posizione : E’ un Antonio Cairoli sontuoso quello della Qualifying Race del 16° round del Mondiale 2018 di MxGP. Il pilota siciliano si è imposto sul tracciato di Frauenfeld (Svizzero), approfittando di un calo netto dello sloveno Tim Gajser (Honda) nelle ultime battute. Il centauro della KTM ha chiuso con 3″479 di vantaggio sul campione del mondo 2015 Romain Febvre (Yamaha) e con 4″552 sulla Kawasaki del belga Clement Desalle ...

Motocross - GP Svizzera 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo :