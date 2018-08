Morandi | l’Imam ai funerali di Stato “in nome del Dio unico” | “Il signore protegga

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 agosto 2018) “Le comunità islamiche di Genova, Liguria e Italia intera pregano affinché la pace sia con tutti voi, che ill’Italia e gli italiani”. Al termine deidicelebrati dal cardinale Angelo Bagnasco sabato 18 agosto, l’imam di Genova Salah Husein ha letto una preghiera per le due vittime musulmane che hanno perso la vita nel crollo del ponteinsieme ad altre 40 persone. Le sue parole, pronunciate a conclusione della cerimonia e in presenza delle più alte cariche dello, sono state accolte dagli applausi. “Neldel Dio unico”, ha esordito Salah, “il crollo di un ponte che sia fisico o metaforico provoca sempre un grande dolore, due punti che non si toccano più e portano via le vite di tante persone, segnando una perdita grave per l’umanità intera”. Un pensiero èrivolto anche a sfollati e ...