Ministero e Autostrade sapevano già a febbraio della riduzione dei tiranti del ponte

"I tiranti di Ponte Morandi ridotti del 20%". Il documento choc : Ministero e Autostrade sapevano : C'è un documento che inchioda i reponsabili alle proprie colpe. Un documento che porta la data del primo febbaio 2018 e che ora potrebbe far luce sulla verità che sta dietro il drammatico crollo di Ponte Morandi. Mentre la commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture, presieduta da Roberto Ferrazza, cerca tracce, indicazioni e dettagli tecnici per far luce su quanto accaduto la mattina di martedì scorso, l'Espresso pubblica il ...

Investimenti giù - ma pedaggi su : ecco il dossier del Ministero che accusa Autostrade : Dal 2008 spesi 1,5 miliardi in meno rispetto alle previsioni. Nell’ultimo anno più fondi per i caselli che per la sicurezza

Ponte Morandi - Conte : “Inviata dal Ministero lettera ad Autostrade. Avviata procedura per lo stop alla concessione” : “Oggi il governo, tramite la competente direzione del ministero delle Infrastrutture, ha formalmente inoltrato a “Autostrade per l’Italia” la lettera di Contestazione che avvia la procedura di caducazione della concessione. Il Governo Contesta al concessionario che aveva l’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’autostrada A10, la grave sciagura che è conseguita al crollo del Ponte”. Lo ...

Crollo Genova - Regione : mai allertati da Ministero o Autostrade : Roma, 17 ago., askanews, - Nessun giudizio sullo stato del ponte Morandi è mai stato espresso da Regione Liguria, dal momento che l'Ente non ha alcun tipo di competenza né strumenti tecnici e ...

Ponte Morandi - Ministero Trasporti : “Al via Commissione - dopo risultati si valuta revoca concessione”. Botta e risposta Autostrade-Di Maio : ‘Ci spetta valore residuo’. ‘No’ – DIRETTA : Il ministero dei Trasporti ha istituito una “Commissione ispettiva per svolgere verifiche e analisi tecniche” sul crollo del Ponte Morandi. È il primo passo con cui il governo intende chiarire quanto accaduto e avviare “la procedura di un’eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia“, come ha chiarito il titolare del Mit Danilo Toninelli su Facebook. Una prima misura concreta ...