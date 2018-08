Migranti sulla Diciotti | Toninelli | L' Ue apra i porti ai 177 a bordo

Migranti - Aquarius cerca un porto. Roma - pressing sulla Libia : È di nuovo scontro sul destino della nave Aquarius. Da ieri mattina, l'imbarcazione di Sos Mediterranee con personale Msf a bordo è ferma a 32 miglia marine dall'Italia in attesa di indicazioni da ...

Vicenza - “protesta dei Migranti per avere Sky”. Ma la Prefettura nega : “Solo un confronto sulla questione della residenza” : Un colloquio per parlare dell’iscrizione anagrafica e del miglioramento delle condizioni del centro di accoglienza. E non una protesta per poter vedere il campionato di calcio su Sky. La Questura e la Prefettura di Vicenza smentiscono la ricostruzione del Giornale di Vicenza sulla presunta polemica di un gruppo di richiedenti asilo ospiti della cooperativa Cosep. Ieri, 9 agosto, il quotidiano locale, riportava di una manifestazione da ...

Berlusconi richiama Salvini sulla Tav e Berlino chiude un accordo con la Spagna sui Migranti : DAL MONDO L'Arabia Saudita ha deciso di vendere gli asset canadesi come ritorsione contro le critiche di Ottawa sull'arresto di un'attivista. La banca centrale saudita e i fondi pensione statali ...

"Anche noi Migranti nel mondo" Bufera sulla parole di Moavero : Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero fa discutere per le sue parole pronunciate nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle in cui, nel 1956 persero la vita 132 minatori italiani. Il titolare della Farnesina ha fatto un paragone tra i migranti italiani in Belgio e i migranti che oggi sbarcano in Italia provenendo dall'Africa: "Oggi che siamo nei postumi della crisi economica, e che siamo di fronte alle sfide della migrazione, non ...

Migranti - esposto alla Procura di Napoli sulla vicenda della nave Asso 28 : Un esposto con la firma di personalità del mondo della cultura, come Moni Ovadia, della società civile, del mondo giuridico e della politica, come il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, è stato consegnato stamattina negli uffici della Procura partenopea per chiedere ai magistrati di fare luce sulla ...

Forza Nuova Imperia sulla vicenda di Capo Nero : 'Ogni anno mille stupri commessi da Migranti' : ... ora in coma al Santa Corona di Pietra Ligure: " Vorremmo esprimere le nostre personali considerazioni in merito all'ennesimo fatto di cronaca avvenuto qualche giorno fa e che ha visto coinvolta una ...

Migranti - nella bozza Ue sulla "nuova" missione Sophia manca la proposta sugli sbarchi : L'assenza ha lasciato sorpresa l'Italia, che alla riunione del Comitato politico e di sicurezza a Bruxelles ha chiesto al Servizio per l'azione esterna Ue di fare una proposta nella prossima sessione di lavoro. Molti Stati vogliono mantenere le prerogative di Frontex scaduta a febbraio

Bono Vox - il leader degli U2 interviene sulla questione Migranti : “Bisogna stare attenti a chi vuole alimentare la paura e la rabbia” : “Credo nell’Italia, negli italiani, nel loro spirito di compassione e umanità nei confronti dei migranti. Sono certo che troveremo come europei una soluzione, dobbiamo farlo e lo faremo. Paesi come l’Italia e la Spagna non possono essere lasciati soli“. A dirlo è il leader degli U2 Bono Vox che in un’intervista telefonica in diretta con Rtl 102.5 ha voluto dire la sua su una delle questioni più discusse al momento. Secondo il ...

Migranti - il Pd si divide sul decreto per le motovedette alla Libia. E riemergono le differenze sulla linea Minniti : Nel Pd non si vuole sconfessare la politica che fu di Minniti e quindi di aiuto della Libia, ma dall'altro non si può offrire sponda a Salvini. Per Leu invece, con Laura Boldrini in testa, il decreto ...

Trump riceve Conte alla Casa Bianca : «Migranti - l'Europa segua l'Italia». Ok a cabina regia sulla Libia : Con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca. «Sono molto d'accordo con quello che state facendo...

Sbarco di Migranti a Vendicari : 44 rintracciati sulla Noto Pachino : Al momento sono 44 gli immigrarti clandestini sbarcati poco prima della riserva di Vendicari. rintracciati sulla Noto Pachino. Ricerche in corso.

