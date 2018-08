Migranti nave Diciotti | Toninelli attacca Malta comportamento inqualificabile

NAVE DICIOTTI - TONINELLI “UE APRA PORTI AI 177 Migranti”/ Ultime notizie - trattativa Italia : “multe a Malta” : NAVE DICIOTTI, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce di Malta attacca Matteo Salvini, "apri i PORTI"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:15:00 GMT)

Diciotti - nave Guardia costiera da 4 giorni in mare con 177 Migranti. Toninelli : “Malta inqualificabile. Ue intervenga” : Non si sblocca la situazione per la nave Diciotti della Guardia costiera italiana. Da quattro giorni l’imbarcazione con a bordo 177 migranti attende l’indicazione di un porto sicuro dove poter attraccare. L’Italia, tramite il ministro dell’Interno Matteo Salvini, chiede che sia Malta ad accogliere gli stranieri. Fonti del dicastero degli Esteri nelle scorse ore hanno fatto sapere che il governo sta chiedendo ...

Migranti - il caso della nave Diciotti nelle mani della Farnesina : “Ue prenda i 177 Migranti”. E intanto Malta accusa Salvini : Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi è intervenuto per sbloccare l'impasse della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana con a bordo 177 Migranti. Fonti di governo confermano che la Farnesina ha avviato una serie di contatti con gli altri stati membri della Ue per chiedere una nuova soluzione condivisa e una suddivisione dei Migranti in altri paesi europei.Continua a leggere

La nave Diciotti è da 3 giorni a largo di Lampedusa con 177 Migranti - Moavero chiede aiuto all'Ue : Per il terzo giorno consecutivo la nave Diciotti resta nel Mediterraneo, a largo di Lampedusa, con a bordo 177 migranti, in attesa di sapere dove e quando dovrà sbarcare. Matteo Salvini, dopo che erano state compiute le operazioni di soccorso aveva dichiarato che le persone non sarebbero sbarcate in Italia e chiesto a Malta di garantire un porto sicuro. Al momento, però, la risposta maltese non è arrivata e, mentre la nave ...

Migranti - nave Guardia costiera italiana da 3 giorni chiede porto per attraccare : a bordo 177 persone : La nave Diciotti della Guardia costiera italiana aspetta al largo di Lampedusa con 177 Migranti a bordo di avere l’autorizzazione di attraccare in un porto. Un’attesa che va avanti da tre giorni: il ministro dell’Interno Matteo Salvini chiede che sia Malta ad accogliere gli stranieri salvati dal naufragio in mare, ma La Vallette ha già fatto sapere di non essere disponibile. Un caso simile, che aveva coinvolto proprio la nave ...

Migranti - i 177 di nave Diciotti in attesa di un porto. Salvini : “Nessuno sbarco a Lampedusa” : nave Diciotti della Guardia costiera italiana è ancora in stand-by: i 177 Migranti, attendono ancora di essere sbarcati in un porto sicuro. Da Malta non è arrivata alcuna comunicazione e l'imbarcazione aspetta in rada davanti al porto di Lampedusa. Migliorano le condizioni dei 13 Migranti evacuati d'urgenza sull'isola.Continua a leggere

Malta risponde ‘no’ all’appello di nave Diciotti : “Non accogliamo i 177 Migranti” : Malta ha risposto alla richiesta della Guardia costiera italiana: "L'Italia non ha appigli legali per chiedere a Malta di fornire un porto sicuro per questo ultimo caso. Il porto sicuro più vicino è Lampedusa". Gasparri: "Chi ha dato l'ordine alla Capitaneria di Porto di imbarcare in acque territoriali di un altro Paese dei clandestini?".Continua a leggere

Migranti - Guardia costiera soccorre nave con 170 persone. Viminale : “Vadano a Malta o rifiutiamo i 20 dell’Aquarius” : La Guardia costiera italiana ha soccorso un barcone con 170 persone a bordo e il Viminale chiede siano accolte da Malta. Dopo che nelle scorse ore era stato trovato un accordo sulla gestione della nave Aquarius con 141 Migranti a bordo (di cui l’Italia ha accettato di accoglierne 20), ora il ministro dell’Interno riapre un nuovo fronte e ancora una volta con i vicini maltesi. “In Europa non cambiano mai”, ha scritto ...