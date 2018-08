Migranti-Diociotti | Salvini | L' Europa ci aiuti o rimanderemo i migranti in

blogo

: #Salvini sa benissimo che i migranti a bordo della #Diociotti non possono essere rispediti in Libia. Il Ministro sm… - Emagorno : #Salvini sa benissimo che i migranti a bordo della #Diociotti non possono essere rispediti in Libia. Il Ministro sm… - angelinascanu : RT @Emagorno: #Salvini sa benissimo che i migranti a bordo della #Diociotti non possono essere rispediti in Libia. Il Ministro smetta la su… - bambaccione : RT @Emagorno: #Salvini sa benissimo che i migranti a bordo della #Diociotti non possono essere rispediti in Libia. Il Ministro smetta la su… -

(Di domenica 19 agosto 2018) La Nave Diciotti da quattro giorni attende istruzioni e continua navigare con 177a bordo, il cui sbarco è stato rifiutato da Malta. Nel pomeriggio Toninelli ha commentato la vicenda attraverso Facebook invitando l'UE ad intervenire. All'appello del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture si è unito quello di: "O l'decide seriamente di aiutare l'Italia in concreto, a partire ad esempio dai 180 immigrati a bordo della nave Diciotti, oppure saremo costretti a fare quello che stroncherà definitivamente il business degli scafisti. E cioè riaccompagnare in un porto libico le persone recuperate in mare".Ancora una voltaè tornato dunque a prospettare l'ipotesi di riportare indietro isalvati in mare. La minaccia dinon rappresenta una novità, ma il leader leghista continua ad ignorare il principio di non-refoulement sancito dal ...