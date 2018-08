Mercati alla prova Turchia

ALLARME SPREAD - VERTICE D’URGENZA PALAZZO CHIGI/ Call Conte-Salvini-Di Maio-Tria : Governo rassicura i Mercati : VERTICE a PALAZZO CHIGI tra Conte, Di Maio, Salvini e Tria: ultime notizie, riunione su Def e Legge di Bilancio. "Conti stabili e riduzione del debito": la reazione dei mercati è buona(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:35:00 GMT)

Roma - preso rapinatore dei superMercati : tradito dalla camicia a scacchi : rapinatore tradito da una camicia a scacchi. Un supermercato ed un fast-food: questi gli obiettivi di una coppia di banditi che agivano tra l'Appia e la Tuscolana con i volti coperti da caschi ...

Governo - Di Maio : "Allarme per i Mercati? non siamo ricattabili" : "Io non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato, è più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare i mercati contro il Governo, sappia che non siamo ricattabili. A Palazzo Chigi non c'è Berlusconi che rinunciò per le sue aziende". Lo dice, intervistato dal 'Corriere della Sera', il vice premier Luigi Di Maio, commentando l'allarme lanciato ...

Lira turca affonda - allarme Mercati - Erdogan attacca gli Usa : «Loro hanno i dollari - noi Allah» : La Turchia di Erdogan affonda e trascina giù i mercati. Nel giorno più nero per la Lira turca, che arriva a perdere oltre il 15% contro dollaro ed euro e scatena il contagio tra Borse...

Turchia - crolla la lira - Mercati preoccupati. Erdogan : "Loro hanno i dollari - noi Allah" : La lira turca sta crollando ai minimi storici, ora è oltre quota 6 per un dollaro, ossia ha perso un terzo del suo valore dall'inizio del 2018. Ovviamente l'inflazione continua a salire e i titoli di Stato decennali sono intorno al 20%. Della situazione turca ne risentono sia le valute emergenti, sia l'euro e i listini azionali europei stanno trattando in netto ribasso.Il presidente turco Erdogan ha detto che ci sono "campagne" contro il suo ...

Crolla la lira turca - Mercati in allarme : Il valore della moneta è Crollato del 30% da inizio anno, di oltre il 7% nell'ultima settimana. Preoccupazione della Bce per eventuali ripercussioni sulle banche europee - Nuovi minimi storici per la ...

Turchia - la BCE lancia l'allarme. Tensione sui Mercati : Contrariamente alle aspettative del mercato, il 24 luglio scorso, l'istituto centrale di Ankara ha lasciato invariati i tassi d'interesse nonostante la rapida crescita dell'economia e dell'inflazione.

