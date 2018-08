Meeting di Rimini | questa sera | in anteprima | andrà in scena lo spettacolo “Attraverso il

Attraverso il mare del desiderio/ Claudel e la forza dell'amore in scena al Meeting di Rimini : Oggi prende il via il Meeting di Rimini. Lo spettacolo inaugurale propone le parti più suggestive de "La scarpetta di raso" di Paul Claudel. Ce ne parla ADRIANO MORAGLIO(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 06:11:00 GMT)LA STORIA IN PELLICOLA/ Attacco al treno, la lezione di Clint Eastwood sul percorso della vita, di G. ForestiLA GENESI DI WONDER WOMAN/ Il film sulle origini di un mito con un equivoco sul cinema "per signore", di E. Rauco

Meeting Rimini 2018 : Guarnieri - presidente - - 'ripartire da un uomo felice per ristabilire legami e per ritrovare la fiducia' : Come ogni anno il Meeting presenta un vasto programma di spettacoli e mostre… L'evento di apertura del Meeting quest'anno sarà nel cuore della città di Rimini, Piazzetta sull'acqua Ponte Tiberio,

Ponte Morandi - Autostrade toglie stand al Meeting di Rimini : “È inopportuno” : Un viadotto che si è sbriciolato provocando la morte di almeno 38 persone nel tratto autostradale di competenza, il governo che minaccia la revoca delle concessioni, il tonfo in borsa del titolo Atlantia. Dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, Autostrade per l’Italia e la famiglia Benetton, che tramite la holding Edizione è socio di maggioranza della società che controlla Aspi, sta facendo i conti con i danni non solo economici, ma ...

Meeting Rimini : una mostra sulla Cupola del Duomo di Firenze : ... l'esposizione è la prima delle iniziative che l'Opera realizza in vista delle Celebrazioni dei 600 anni della Cupola del Brunelleschi, la più grande del mondo in muratura con i suoi 34 metri di ...

Dal 19 al 25 agosto la prevenzione cardiovascolare sbarca al Meeting di Rimini 2018 : Da domenica 19 a sabato 25 agosto dalle ore 11 alle ore 21 il Jumbo Truck della Fondazione per il Tuo cuore, appositamente allestito, stazionerà per sette giorni all’interno della XXXIX edizione del Meeting di Rimini – via Emilia, (Padiglione C3) – per offrire a tutti i visitatori, presenti ogni anno da oltre 70 nazioni, la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo gratuito. Nello specifico saranno offerti ...

Meeting di Rimini - tutti i numeri della kermesse : 'Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice', il titolo scelto quest'anno, con un programma che prevede 18 spettacoli, come detto 14 mostre, compresa 'Il veliero di ...

Meeting Rimini : i numeri della 39ª edizione in programma dal 19 al 25 agosto : ...per dare risposta alla domanda crescente del pubblico di poter interloquire e dialogare liberamente coi relatori e il ritorno nella città di Rimini che ospiterà nei suoi spazi pubblici spettacoli e ...

Rimini - dal Meeting a Tramonto DiVino - tutti gli eventi fino al 25 agosto : All'interno del Meeting è presente anche un'intera area dedicata ai bambini: ogni giorno mostre, canti, balli, giochi, spettacoli e laboratori con il Capo Banda e gli amici del Villaggio Ragazzi. ...

Meeting di Rimini - dal 19 al 25 agosto una settimana di convegni e politica : si parlerà di anche di fake news e buon giornalismo digitale : Domenica 19 agosto prenderà il via la trentanovesima edizione del tradizionale Meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione. Tra i numerosi eventi organizzati nell'ambito della manifestazione, sabato 25 agosto avrà luogo il convegno "Notizie false e giornalismo di pace". Tra i partecipanti alla tavola rotonda ci saranno il direttore del quotidiano L'Avvenire, Marco Tarquinio, e il direttore di Fanpage.it, Francesco Piccini.Continua a ...

Scuola-lavoro : Regione Marche manda gli studenti a lavorare (gratis) al Meeting di Rimini : La Regione Marche ha finanziato la partecipazione degli studenti delle scuole superiori al Meeting di Rimini, l'evento organizzato da Comunione e Liberazione: "Occasione per fare esperienza, valida anche per l'alternanza Scuola-lavoro". Ma gli studenti non ci stanno: "Verremo sfruttati come forza lavoro gratuita. La Regione assuma personale e lo retribuisca regolarmente".Continua a leggere

Meeting di Rimini - per i 50 anni di Avvenire una tavola rotonda dedicata a fake news e giornalismo di pace : Nell'ambito del Meeting di Rimini, il prossimo 25 agosto, in occasione dei 50 anni del quotidiano Avvenire, il direttore di Fanpage.it, Francesco Piccinini, parteciperà alla tavola rotonda "Notizie false e giornalismo di pace" insieme ai direttori Marco Tarquinio, Lucia Annunziata, Lucio Brunelli e Alessandro Banfi.Continua a leggere

Il Meeting di Rimini guarda al centrodestra. E chiude ai grillini : «Non amano il dialogo» : Roma - L'incontro con testimoni del mondo religioso, economico, politico, sociale, scientifico, artistico e storico è la prassi, il metodo e il marchio di fabbrica del Meeting di Rimini da quasi quarant'anni. Porte aperte per tutti, dunque, anche con inviti a volte sorprendenti. E così, scorrendo il programma dell'edizione 2018 - titolo "Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice" - la completa assenza di ministri o ...

Scienza : “Le forze che cambiano la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice” - presentato il Meeting di Rimini : Il linguaggio della Scienza, insieme agli altri linguaggi della verità, per indagare il tema del cambiamento delle persone e della società. “Le forze che cambiano la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”, è il titolo della XXXIX edizione del Meeting che dal 19 al 25 agosto riserverà uno posto importante alle recenti scoperte sulla natura e sui meccanismi che regolano la vita dell’Universo, a partire dagli esopianeti che saranno al ...

Meeting Rimini 2018/ Per ripartire serve un uomo felice : cosa ci aspetta nella XXXIX edizione : MEETING di RIMINI 2018: presentata la XXXIX edizione (dal 19 al 25 agosto), con il Ministro Bussetti, il Presidente Asi Battiston e il patriarca Sako. Mostre, incontri e tutti gli ospiti