Mandato a casa dall' ospedale | carabiniere si accascia e muore

ilgiornale

(Di domenica 19 agosto 2018) Stava passeggiando con la moglie sul lungomare di Scauri, in provincia di Latina, quando si èto privo di sensi. Per Domenico Pappa, vice brigadiere di 51 anni, non c'è stato nulla da fare. I soccorsi sono stati inutili e l'uomo è deceduto sotto gli occhi della moglie.Come riporta il Messaggero, poco prima il vice brigadiere era stato al punto di primo intervento di Minturno per un malessere. Ma i medici lo avevano rinonostante la pressione fosse alta, prescrivendogli una cura. Lasciata la struttura sanitaria, aveva deciso di andare a fare una passeggiata in compagnia della moglie. Mentre la coppia passeggiava sul lungomare però il 51enne si è sentito male ed è deceduto all'improvviso. I familiari hanno chiesto che sia fatta piena luce sull'accaduto. Secondo le prime indiscrezioni, la pressione dell'uomo era 100 (minima) 180 e avvertiva dolori alle braccia e al ...