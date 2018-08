Lo sceicco del Qatar torna in Puglia per ringraziare Teresa

Mondiali Russia 2018 - passaggio del testimone da Putin allo sceicco Tamim : si guarda già a Qatar 2022 : Mondiali Russia 2018 non ancora finiti, ma già si guarda a Qatar 2022 , oggi lo sceicco Tamim ha ricevuto un p allo ne in ‘dono’ da Putin Poche ore prima della finale mondiale di Mosca tra Francia e Croazia, il presidente russo Vladimir Putin ha voluto simbolicamente passare il testimone al Qatar , paese ospitante del prossimo mondiale in programma nel 2022 . Putin ha incontrato al Cremlino lo sceicco Tamim ha cui ha consegnato un ...

Calciomercato : Ronaldo incontra lo sceicco del Psg - pronto a dire “sì”. Tridente da sogno con Neymar e Cavani : Calciomercato PSG- Nasser Al-Khelaïfi, il potente e ricchissimo proprietario dei parigini, avrebbe incontrato, dopo Portogallo-Spagna, Cristiano Ronaldo. Nel corso del colloquio, in cui lo sceicco avrebbe spiegato il progetto per portarlo a Parigi, CR7, lusingato, avrebbe detto “si” al trasferimento. Al-Khelaïfi è pronto a sborsare 250 milioni di euro al Real Madris per portare in Francia il portoghese e formare un Tridente da sogno ...