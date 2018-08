Litorale Roma | liquami in mare | stop balneazione

Roma : liquami in mare - stop alla balneazione nel Litorale sud : I sindaci di Ardea e Pomezia, sul litorale a sud di Roma, hanno firmato un’ordinanza di divieto di balneazione lungo le coste a seguito di una segnalazione della Capitaneria di Porto: un presunto scarico di liquami-fanghi dai fossi dell’Incastro e di Rio Torto. Sul posto la Capitaneria di Porto e l’Arpa. L'articolo Roma: liquami in mare, stop alla balneazione nel litorale sud sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - vigilia di Ferragosto sotto la pioggia : temporale e grandine sul Litorale e in città : vigilia di Ferragosto con il maltempo sul litorale Romano come era nelle previsioni. Un forte temporale dalle 13 sta colpendo la parte di costa tra Ostia e Fregene, con grandine a tratti. In ...

Maltempo Fiumicino : temporale con grandine sul Litorale romano : Vigilia di Ferragosto con il Maltempo sul litorale romano come era nelle previsioni. Un forte temporale dalle 13 sta colpendo la parte di costa tra Ostia e Fregene, con grandine a tratti. In precedenza, intorno a mezzogiorno, due trombe d’aria sono state avvistate tra Fregene e Maccarese in mare aperto, con tanto di foto sui social, ma non si sono avvicinate alla costa. L'articolo Maltempo Fiumicino: temporale con grandine sul litorale ...

Nettuno Wine Festival : Sul Litorale romano si brinda alle eccellenze del territorio : Dal 27 agosto al 2 settembre, la prima edizione della manifestazione enologica della città di Nettuno, organizzata dalla Proloco Forte Sangallo, in collaborazione i Ristoratori di Nettuno Roma – Dal 27 agosto al 2 settembre 2018, la città di Nettuno ospiterà la prima edizione di Nettuno Wine Festival, manifestazione organizzata dalla Proloco Forte Sangallo, che punta a promuovere le eccellenze enologiche locali. Il Festival si terrà ...

Roma - il racket dall'Appio al Litorale in mano a clan e Movimenti : L'ultimo caso accertato emerge dagli atti dell'inchiesta che due settimane fa ha portato in carcere 33 tra boss e affiliati del clan Casamonica. Ma il racket degli alloggi popolari a Roma non riguarda ...

Municipio X : Nuova visione su Litorale con #marediroma : Roma – Presso il ristorante Lago del Parco, ad Ostia, e’ stato presentato il documento #marediroma, con il quale il Partito Democratico del X Municipio intende delineare una Nuova visione del litorale romano attraverso una seria programmazione a lungo termine che comporti: il recupero della visuale a mare, spiagge accessibili e fruibili tutto l’anno, la realizzazione di una “citta’-giardino”, un’adeguata ...

Roma : Lazio Pride su Litorale romano - sabato via con Luxuria : Roma – Il Lazio Pride sul litorale Romano. Per la prima volta i carri delle comunita’ Lesbica, Gay e Trans arriveranno direttamente sulle spiagge di Ostia. Giunta alla terza edizione, dopo le prime due a Latina, la manifestazione prendera’ il via sabato alle 17 nei pressi della stazione metro Lido Centro di Ostia. “In prima fila con noi e le istituzioni ci saranno le vittime lesbiche, gay e trans e le famiglie lesbiche e ...

Maltempo - tornado si abbatte sul Litorale di Roma a Torvajanica : devastato stabilimento balneare - bagnanti in fuga [FOTO e VIDEO] : Paura pochi minuti fa sulla spiaggia di Torvajanica, sul litorale a Sud di Roma tra Ostia e Anzio dove due tornado hanno interessato la costa Romana. Uno dei tornado ha raggiunto la costa e si è abbattuto proprio su uno stabilimento balneare, letteralmente devastato con ombrelloni e lettini sventrati sollevati per decine di metri nell’aria dalla furia dei venti superiori ai 150km/h. Centinaia di bagnanti in fuga per un fenomeno ...

Maltempo - tornado si abbatte sul Litorale di Roma a Torvajanica : devastato stabilimento balneare - bagnanti in fuga [VIDEO] : Paura pochi minuti fa sulla spiaggia di Torvajanica, sul litorale a Sud di Roma tra Ostia e Anzio dove due tornado hanno interessato la costa Romana. Uno dei tornado ha raggiunto la costa e si è abbattuto proprio su uno stabilimento balneare, letteralmente devastato con ombrelloni e lettini sventrati sollevati per decine di metri nell’aria dalla furia dei venti superiori ai 150km/h. Centinaia di bagnanti in fuga per un fenomeno ...

Morto Carlo Vanzina : aveva un legame speciale con Fregene e il Litorale romano : Morto a Roma il regista Carlo Vanzina: lo hanno reso noto la moglie Lisa e il fratello Enrico. aveva 67 anni. Vanzina, nato il 13 marzo 1951, era figlio del regista e dello sceneggiatore Steno (Stefano Vanzina) e di Maria Teresa Nati. Re della commedia, ha creato il “cinepanettone”. In 40 anni di carriera ha realizzato circa 60 film. Ha avuto un legame importante con il litorale romano, in particolare Fregene: con il papà e il ...

Ostia - i clan del Litorale romano - : Dallo spaccio di droga al business degli stabilimenti balneari passando per il racket delle spiagge. Anni di inquinamento dell'economia legale nel X Municipio della Capitale