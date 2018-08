L' Inter di Spalletti stecca la prima | al Sassuolo basta il solito Berardi

Sassuolo-Inter - tutta la rabbia di Spalletti : “abbiamo perso per il terreno di gioco! E sul rigore…” : Luciano Spalletti ha spiegato la sconfitta della sua Inter sul campo del Sassuolo di mister De Zerbi “abbiamo perso per un rigore, il Sassuolo non ci ha messo in difficoltà”. Spalletti, ai microfoni di Skysport, ci tiene spesso e volentieri a sottolineare d’aver perso solo a causa di un rigore contro la squadra di De Zerbi. In realtà però i nerazzurri non hanno offerto una grande prova, ma anche a questa ‘accusa’ ...

Sassuolo-Inter - dalle 20.30 La Diretta Spalletti vuole partire con il piede giusto : Sassuolo ed Inter si affrontano al Mapei stadium per la prima giornata del campionato 2018/2019; gli emiliani si sono mossi bene in sede di calciomercato estivo, con l'innesto di giocatori di livello ...

L'Inter debutta in casa del Sassuolo. Spalletti : 'Più forti dell'anno scorso' : Luciano Spalletti riparte dal quarto posto della scorsa stagione, strappato alla Lazio al fotofinish, per 'cercare di vincere tutte le partite' e dare alL'Inter il ruolo di antagonista della Juventus ...

Spalletti : 'Inter - andiamoci a giocare lo scudetto' : MILANO - 'Scudetto? Se non vogliamo consegnarlo già alla Juventus, bisogna andarselo a giocare. Sento di avere una squadra più forte dell'anno scorso e pronta a vincere contro chiunque'. Lo ha detto ...

Spalletti - Inter ha fatto ottimo lavoro : ANSA, - MILANO, 18 AGO - "La società ha fatto un ottimo lavoro in estate. Siamo soddisfatti di tutto". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della ...

Inter – Spalletti pronto alla sfida contro il Sassuolo - ma non solo… L’allenatore fiducioso : “possiamo lottare per il titolo” : L’Inter secondo Luciano Spalletti: ad un giorno dalla chiusura del mercato estivo ed alla vigilia dell’esordio in Serie A contro il Sassuolo, le parole dell’allenatore in conferenza stampa “Col Sassuolo basta vedere lo score delle partite che abbiamo giocato contro di loro, per noi sono sempre state partite difficili. E’ subito una partita dura, durissima, ora non ci sono più partite per mettere a posto la ...

Inter - Spalletti ottimista : “andiamo a giocarci lo scudetto” : “Scudetto? Se non vogliamo consegnarlo già alla Juventus, bisogna andarselo a giocare. Sento di avere una squadra più forte dell’anno scorso e pronta a vincere contro chiunque”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo. “Veniamo da un campionato importante, quest’anno c’è da migliorare. Volevamo avere questa bicicletta e ...

Vrsaljko : 'Inter da scudetto. Ecco cosa mi ha chiesto Spalletti all'arrivo' : Per Sime Vrsaljko è il giorno della presentazione ad Appiano Gentile. L'esterno croato, vice campione del mondo, risponde alle domande dei giornalisti presenti nella consueta conferenza stampa. AI TIFOSI SU FACEBOOK - 'Sono sempre stato bene in Italia, poi dopo il periodo in Spagna, dopo aver parlato con ...

Inter - contro il Sassuolo Spalletti potrebbe puntare subito su Keita e Lautaro Martinez : L'Inter si appresta ad esordire in campionato, nella prima giornata, al Mapei Stadium contro il Sassuolo, domenica 19 agosto alle ore 20:45. Dopo la Champions League raggiunta all'ultima giornata con il successo allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio nello scontro diretto lo scorso anno, l'obiettivo dichiarato di questa stagione sara' quello di classificarsi tra le prime quattro in classifica con maggiore tranquillita'. La sontuosa ...

La nuova Inter di Spalletti con l'arrivo di Keita : Candreva rischia l'esclusione : L'Inter ha ufficializzato ieri l'arrivo dell'attaccante Keita Balde dal Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a quaranta milioni di euro. Un'operazione [VIDEO] che potrebbe mettere la parola fine alla sessione estiva di Calciomercato della societa' nerazzurra a meno che non possa diventare realta' il sogno Luka Modric. L'ex attaccante della Lazio arriva a Milano con un anno di ritardo visto che l'Inter lo aveva to a lungo senza però ...