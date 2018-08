L’impossibile dei Dear Jack | testo e significato | il brano parla di affetto | passione e

Testo e video L’impossibile dei Dear Jack - il nuovo singolo da Non è un caso se : L'impossibile dei Dear Jack è il nuovo singolo estratto dall'album Non è un caso se. Arriva in radio oggi, venerdì 10 agosto, successore del precedente Non è un caso se l'amore è complicato, prima anticipazione dallo stesso disco. L'album segna il ritorno del gruppo, per la prima volta in formazione a quattro con la voce di Lorenzo Cantarini che fa seguito a quella di Alessio Bernabei e alla successiva esperienza del gruppo con Leiner ...