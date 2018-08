L' esperto | Ponte costruito per sopportare carichi 4 volte inferiori

Crollo Ponte Genova - l’esperto : “Pensato per carichi 4 volte inferiori” : “Il viadotto Morandi è un’opera progettata e collaudata per sopportare carichi almeno 3-4 volte inferiori a quelli che sosteneva: all’epoca della costruzione, era impensabile uno sviluppo del traffico su gomma come quello che poi si e’ avuto”. Inoltre “nonostante il Politecnico di Milano avesse consigliato di predisporre sensori per controllare in tempo reale i movimenti della struttura, inviando i dati a una ...

Crollo ponte Morandi a Genova - esperto : “Impossibile rifarlo in 5 mesi” : In merito all’ipotesi circolata in questi giorni, secondo cui Autostrade per l’Italia avrebbe intenzione di ricostruire il ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto, in 150 giorni, Ian Firth, professore esperto in ingegneria civile, ha dichiarato: “Ricostruire il ponte di Genova in cinque mesi e’ impossibile. E per di piu’ non avrebbe davvero alcun senso“. “In cinque mesi non si rifa’ un ponte ...

VIDEO – Parla a LA7 l’esperto L’Ing Brencich - che definì il ponte Morandi un “FALLIMENTO INGEGNERISTICO” : L’ING. Brencich, CHE DEFINI’ IL ponte Morandi ”FALLIMENTO INGEGNERISTICO’ «Macché capolavoro, è un fallimento delL’Ingegneria». Così, in un’intervista all’emittente televisiva Primo Canale il professor Antonio Brencich, docente di strutture in cemento armato alla Facoltà di ingegneria di Genova, aveva definito il ponte Morandi, il viadotto dell’autostrada A10 che attraversa il torrente Polcevera in direzione ...

Crollo ponte Genova - esperto : “Pioggia - tuoni - eccesso di carico ipotesi fantasiose che non vanno neanche considerate” : Antonio Brencich, docente dell’università di Genova e membro della commissione dei Trasporti e delle Infrastrutture che ha il compito di accertare le cause del Crollo del ponte Morandi, ha dichiarato oggi che la rottura di uno strallo “è un’ipotesi di lavoro seria, ma dopo tre giorni è solo un’ipotesi“. L’esperto ha fatto un breve sopralluogo nella zona interessata. “La voce che gira è che il collasso ...

Niente paura : sul ponte della Magliana si può transitare. Parola di esperto : Articolo aggiornato alle 11,30 e alle 20 del 16 agosto 2018 - Abbiamo pubblicato per errore una foto del ponte Morandi a Roma invece che del ponte della Magliana. Il ponte oggetto di polemiche è quello progettato da Carlo Cestelli Guidi che attraversa il Tevere, mentre quello di Morandi costeggia un'ansa del fiume. Ci scusiamo con i lettori Sul viadotto della Magliana si può passare tranquilli. ...

“Ecco perché è crollato”. Ponte Morandi - le ragioni tecniche : parla l’esperto : Il Ponte Morandi si è letteralmente sbriciolato. Impossibile, per ora, capire perché. “Un’ipotesi plausibile, visto il filmato della caduta del Ponte, è che si sia persa la campata centrale” dice all’Adnkronos Giuseppe Mancini, in pensione da pochi mesi, già Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino, in teoria e progetto dei ponti. “Che la campata centrale, ...

Genova - polemiche sul ponte crollato : l'allarme dell'esperto nel 2016 : Genova, polemiche sul ponte crollato: l'allarme dell'esperto nel 2016 Il viadotto già due anni fa era stato indicato da un docente di Ingegneria come “un fallimento” per le continue manutenzioni e la tecnica “già superata al momento della costruzione”. Autostrade nel 2011 parlava di degrado della struttura dovuto al volume del ...

L'esperto : "I materiali del ponte di Genova destinati a degradarsi in fretta" : Antonio Brencich, professore di costruzioni in cemento armato all'Università di Genova, aveva lanciato l'allarme due anni fa. "Verifiche attente e continue sulla struttura, ma difficile verificare i cavi di precompressione"

Crollo ponte Morandi a Genova - esperto : ipotesi perdita di appoggio della campata centrale : In riferimento al Crollo del viadotto Morandi a Genova, “un’ipotesi plausibile, visto il filmato della caduta del ponte, è che si sia persa la campata centrale appoggiata da un lato sulla pila 9 e dall’altro sulla pila rimasta in piedi; che abbia perso l’appoggio sulla pila 9 e quindi sia andata giù eccitando dinamicamente la pila. La pila non era progettata per questa condizione estrema e quindi si è rotta“: lo ha ...

Crollo ponte Genova - esperto : ipotesi fulmine non credibile - manca la manutenzione : In riferimento al Crollo del ponte Morandi di Genova, l’ipotesi del fulmine “è un’ipotesi a cui non credo assolutamente. Tutti i ponti sono dotati di parafulmini. Non può essere stata questa la causa del collasso“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Paolo Clemente, ingegnere strutturista del Dipartimento di sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali dell’Enea. Secondo l’esperto, le principali cause ...

Cause cedimento ponte Morandi su A10/ Perché è crollato? esperto “viadotto progettato male - altro che fulmine” : Perchè è crollato il ponte Morandi su A10. Le probabile Cause del cedimento del viadotto: colpa di un fulmine? Un'opera costruita negli anni '60 e sottoposta a numerosi interventi(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Crollo ponte Genova - esperto : ha sempre avuto problemi di deformazione : Il professor Andrea Del Grosso, per anni ordinario di Tecnica delle costruzioni all’Università di Genova, oggi docente presso lo stesso ateneo di un corso di Gestione e monitoraggio delle infrastrutture, in riferimento al Crollo del ponte di stamane, ha dichiarato: “Il ponte Morandi ha sempre avuto problemi di corrosione degli stralli e di eccessive deformazioni, a causa delle perdita di tensione dei cavi di acciaio dentro le ...