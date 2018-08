Lazio-Napoli su Dazn | streaming lento e gol in ritardo Proteste e ironia social dei

Lazio - vedi Napoli e poi... perdi : la maledizione continua : Un tabù, una maledizione, una bestia nera. Tutto insieme. Perché la Lazio, quando incontra il Napoli , diventa piccola piccola, anche se in realtà sono i partenopei a diventare grandi grandi. E ...

Highlights Lazio-Napoli 1-2 - Milik e Insigne fanno sorridere Ancelotti : ” Faremo bene” : Lazio-Napoli 1-2- Finisce 2-1 in favore del Napoli il secondo anticipo della 1^ giornata di Serie A. Lazio in vantaggio con un gran gol di Ciro Immobile, pareggio di Milik e gol decisivo di Insigne. Primi tre punti per Ancelotti, il quale a fine gara è apparso sereno e pronto a coltivare il sogno tricolore […] L'articolo Highlights Lazio-Napoli 1-2, Milik e Insigne fanno sorridere Ancelotti: ” Faremo bene” proviene da Serie A ...

Highlights Lazio-Napoli 1-2 - Milik e Insigne fanno sorride Ancelotti : ” Faremo bene” : Lazio-Napoli 1-2- Finisce 2-1 in favore del Napoli il secondo anticipo della 1^ giornata di Serie A. Lazio in vantaggio con un gran gol di Ciro Immobile, pareggio di Milik e gol decisivo di Insigne. Primi tre punti per Ancelotti, il quale a fine gara è apparso sereno e pronto a coltivare il sogno tricolore […] L'articolo Highlights Lazio-Napoli 1-2, Milik e Insigne fanno sorride Ancelotti: ” Faremo bene” proviene da Serie A ...

VIDEO/ Lazio-Napoli (1-2) : highlights e gol. Ancelotti : c'era pressione su di noi (1^giornata - Serie A) : VIDEO, Lazio-Napoli (1-2): highlights e gol partita. Decisivo il gol di Insigne, i laziali segnano subito poi però si fanno scavalcare dai partenopei, in gol anche Milik (Serie A 1^giornata)(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:02:00 GMT)

Chievo-Juve - manca almeno un rigore dei bianconeri. Lazio-Napoli - bene Banti : Il fallo di mano di Cr7. Afp Partita d'esordio piuttosto complicata per l'arbitro Pasqua: tanti gli episodi dubbi al Bentegodi. Lavoro più semplice, invece, per Banti, che ha diretto la sfida dell'...

Sovraccarico su Dazn : le proteste dopo Lazio Napoli : L’esordio di Dazn non è stato dei più felici. La piattaforma Perform, insieme a Sky, detiene i diritti tv del campionato

Video/ Lazio-Napoli (1-2) : quante polemiche su Dazn! Highlights e gol della partita (1^giornata - Serie A) : Video, Lazio-Napoli (1-2): Highlights e gol partita. Decisivo il gol di Insigne, i laziali segnano subito poi però si fanno scavalcare dai partenopei, in gol anche Milik (Serie A 1^giornata)(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 08:26:00 GMT)

Lazio-Napoli - Inzaghi a testa bassa per ripartire dopo la sconfitta : “fatali certi blackout - contro la Juventus…” : Simone Inzaghi commenta la prima sconfitta del campionato della sua Lazio, l’allenatore dà la colpa ai ‘blackout’ dei biancocelesti contro il Napoli Le prime due partite della prima giornata di campionato assegnano tre punti alle due squadre che l’anno scorso si giocarono lo scudetto. dopo la vittoria della Juventus al 93° contro il Chievo, arriva infatti anche il trionfo del Napoli contro la Lazio. Il 2-1 rifilato ...

Lazio-Napoli - Ancelotti sincero e 'impetuoso' : 'avrei ammazzato i miei difensori sul gol di Immobile' : L'allenatore a 'Gazzetta dello Sport' confessa: 'grande reazione dopo un inizio timido e passivo, ma possiamo velocizzare il gioco. Non nego che ci fosse pressione dopo il k.o. col Wolfsburg. C'era ...

Lazio-Napoli - Ancelotti sincero e ‘impetuoso’ : “avrei ammazzato i miei difensori sul gol di Immobile” : Carlo Ancelotti commenta il match tra il suo Napoli e la Lazio, buona la prima sulla panchina della squadra partenopea per l’allenatore emiliano Le prime due partite della prima giornata di campionato assegnano tre punti alle due squadre che l’anno scorso si giocarono lo scudetto. Dopo la vittoria della Juventus al 93° contro il Chievo, arriva infatti anche il trionfo del Napoli contro la Lazio. Il 2-1 rifilato dalla squadra ...

Lazio-Napoli - le pagelle : Milinkovic un fantasma gigante. Luis Alberto - una giocata e stop : Finché ci saranno black out in difesa non c'è speranza. Il Napoli batte la Lazio, come fa ormai dal 2012. L'eurogol inventato da Immobile non può bastare, anche perché non può essere solo Ciro a ...

DAZN fa il pieno di critiche durante la messa in onda di Lazio - Napoli : La nuova stagione di Serie A non è iniziata nel migliore dei modi per Sky e DAZN. La piattaforma satellitare ha avuto non pochi problemi con Sky Go (usufruibile da smartphone e PC). Come vi abbiamo riferito, il servizio di streaming è saltato proprio durante la prima partita di campionato Chievo - Juventus, match atteso per l'esordio ufficiale di Cristiano Ronaldo nel torneo.I problemi però non si sono solo limitati solo a casa Sky, ...

VIDEO/ Lazio-Napoli (1-2) : highlights e gol della partita (1^giornata - Serie A) : VIDEO, Lazio-Napoli (1-2): highlights e gol partita. Decisivo il gol di Insigne, i laziali segnano subito poi però si fanno scavalcare dai partenopei, in gol anche Milik (Serie A 1^giornata)(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 02:00:00 GMT)

Lazio-Napoli 1-2. Ancelotti - ritorno con vittoria in trasferta : Trova subito il sorriso Carlo Ancelotti , al suo ritorno su una panchina del campionato italiano di Serie A : il suo Napoli ha infatti espugnato l'Olimpico nel posticipo del sabato sera, battendo la ...