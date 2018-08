Lazio | Luiz Felipe a rischio stiramente Bastos | ' Non molliamo mai'

Lazio - Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi : col Napoli Luiz Felipe e Caceres : Il tecnico piacentino ha fatto le sue scelte in vista della sfida di sabato sera all'Olimpico. Domani la rifinitura nel pomeriggio

Dal Brasile : 'Duello Italia-Selecao per Luiz Felipe della Lazio' : ROMA - Arrivato dalla Salernitana a fari spenti ha convinto prima Simone Inzaghi e poi i tifosi della Lazio , ma le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno in Brasile dove ora temono di ...