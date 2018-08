Laura Freddi | vita stravolta a 45 anni Dopo la nascita della figlia | la scelta pazzesca

Laura Freddi - prima estate da mamma con la figlia Ginevra : «Sposo Leonardo - lei porterà le fedi» : L?ex stellina di ?Non è la Rai? e concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip Laura Freddi è diventata mamma a 45 anni lo scorso gennaio della piccola...

Laura Freddi sposa Leonardo D’Amico : ‘Abbiamo fatto la promessa’ : Fiori d’arancio per Laura Freddi. La showgirl ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip ha annunciato al settimanale DiPiù di essere pronta a dire di “sì” al compagno Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale di beach volley, che a gennaio 2018 l’ha resa mamma per la prima volta di Ginevra: “Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo ...

Laura Freddi : "Mi sposerò quando mia figlia Ginevra sarà in grado di portare le fedi all'altare" : Dopo essere diventata mamma a 46 anni, presto potrebbe vivere un altro importante momento della sua vita privata. Laura Freddi, infatti, ha annunciato al settimanale Di Più che sta per sposare il compagno Leonardo D'Amico, il padre della figlia Ginevra nata lo scorso gennaio.Al momento non c'è la data del lieto evento, ma la showgirl ha spiegato che convolerà a nozze non appena la figlia muoverà i primi passi, in modo da poter fare da ...

PAOLO BONOLIS INCONTRA Laura Freddi CON LA FIGLIA GINEVRA/ Video - la moglie Sonia Bruganelli si gode Netflix : PAOLO BONOLIS INCONTRA LAURA FREDDI con la FIGLIA GINEVRA, i paparazzi beccano l'ex coppia e il conduttore di Avanti un altro s'irrigidisce: per quale motivo?(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 21:08:00 GMT)

