Ladro affetto da Epatite C sputa sangue addosso ai poliziotti

(Di domenica 19 agosto 2018) Deruba una ragazza e, poi, minaccia gli agenti di polizia di infettarli. È successo a Rimini, durante la notte di Ferragosto quando unha cercato di commettere atti di autolesionismo e di ferire iche si sono visti costretti ad ammanettarlo.Una volta arrivati in Questura, l'uomo, dopo essersi provocato una lesione al naso, ha sporcato col proprioe il personale del 118 nel spuntando lorosaliva mista a. Mentre faceva tutto questo, ilha urlato di essere infetto da Hiv eC. Secondo Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), fin qui, questo non sarebbe un episodio sporadico ma"dopo aver accompagnato la persona in ospedale e aver verificato che, pur non essendo infetto da HIV, lo stesso era però infetto daC, per iè iniziato un vero e proprio calvario perché nessuna ...