La scommessa di Uber | diventare la Amazon dei trasporti

ilsole24ore

(Di domenica 19 agosto 2018) Ladioggi non è più quella di rivoluzionare i taxi, ma dila nuova, imitando la poliedricità del suo modello di business. Capace quindi di fare delle corse per passeggeri, del servizio di alternativa al taxi, quello che i libri sono stati per il colosso di Jeff Bezos. Un trampolino di lancio...