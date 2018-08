La Roma vince a Torino | decide Dzeko

Dzeko beffa i granata - la Roma vince al Grande Torino : La differenza tra Torino e Roma c'è ancora, anche se delle due sontuose campagne acquisti si vedono pochi frutti, almeno all'inizio, con appena quattro novità in campo. Una, però, è quella che ...

Nzonzi si presenta : "A Roma per vincere. Io e De Rossi - perché no?" : Visite mediche e selfie Gli obiettivi - Anche perché la Roma per cercare di accorciare le distanze dalla Juventus conta anche su di lui, fresco campione del mondo con la Francia. "La Roma viene da ...

Roma - la presentazione di Nzonzi : 'Qui per vincere - voglio essere pronto al più presto' : Il francese campione del mondo è in conferenza stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi: "Sono un centrocampista centrale e il mio compito è quello di recuperare palloni e non perdere palla - ha ...

Roma - N'Zonzi : "La mia esperienza per vincere". Monchi : "Che centrocampo!" : L'ufficialità è arrivata in serata: il campione del mondo francese è stato pagato 26,65 milioni di parte fissa più bonus, fino ad un massimo di 4. Ha scelto la maglia numero 42, firmato un contratto ...

Mercato Roma : per vedere N'Zonzi in giallorosso resta solo da convincere il Siviglia : La Roma è in forte pressing sul neo campione del mondo e nell'arco delle prossime 48 ore potrebbe avvenire la tanto attesa fumata bianca. Il club giallorosso ha messo sul piatto un'offerta da 27 ...

Roma - tre no. Ma N'Zonzi si può ancora convincere : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Uno dietro l'altro. Ieri è stata una giornata negativa per il mercato della Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Con il d.s. Monchi che ha incassato tre no . Prima quello arrivato a casa sua, a Siviglia, per il centrocampista francese Steven N'Zonzi. Poi il quello del Milan per lo spagnolo Suso ed infine ...

Trofeo Baywatch : è show a Fregene - vince il bagnino Romagnolo Simone : E' dell'Oasi Marina di Ravenna il Baywatch più veloce a bordo di un pattino di salvataggio. Si tratta dello statuario Simone Carabia che si è aggiudicato la VII edizione del 'Palio della voga', ...

Vieri : 'Juve-CR7? Come vincere al SuperEnalotto. Milan - Higuain colpo enorme. Su Inter e Roma...' : Vedi una maglia bianca con un po' di nero e pensi alla Germania, il giallo ti porta subito a Pelé, al Brasile, e l'azzurro è l'Italia: sono queste le tre maglie più riconoscibili nel mondo. Poi viene ...

Roma - Manolas : 'Resto qui - ma ora voglio vincere' : La prossima sarà contro il Real Madrid, la squadra più grande del mondo. Per questo, anche se è soltanto un'amichevole, dovremo dare il massimo in campo". CR7 un bene per la A, proveremo a ...

Con 150 baci - il Romano Manzan vince Biennale Teatro College : Con una maratona di baci si conclude domenica 5 agosto la quarantaseiesima edizione di Biennale Teatro, diretta da Antonio Latella. baci ai passanti, baci 'manifesto', baci di Giuda e baci rubati in ...

Giochi sotto le stelle - a Varallo vince Caffè Roma - Le foto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Giochi sotto le stelle, a ...

Il «Nobel della matematica» a un italiano : dopo 44 anni vince il 34enne Romano Alessio Figalli : Assegnata all'italiano Alessio Figalli la medaglia Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, pari al Nobel. Nato a Roma 34 anni fa, Figalli ha studiato nella Scuola Normale...

Il 'Nobel della matematica' a un italiano : dopo 44 anni vince il Romano Alessio Figalli : Assegnata all'italiano Alessio Figalli la medaglia Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, pari al Nobel. Nato a Roma 34 anni fa, Figalli ha studiato nella Scuola Normale di ...