La Roma sfonda al 90' | Torino ko 0-1 con la rete di Dzeko

ilgiornale

: A poco più di 24 ore dalla chiusura del #Calciomercato la #SerieA ???? torna protagonista in Europa ?? #Juve e #Roma… - OddscheckerIT : A poco più di 24 ore dalla chiusura del #Calciomercato la #SerieA ???? torna protagonista in Europa ?? #Juve e #Roma… - markoscannaasr : RT @Nikopaoloni: @markoscannaasr @RickyTrevisani Gli piace sfonda la Roma - Nikopaoloni : @markoscannaasr @RickyTrevisani Gli piace sfonda la Roma -

(Di domenica 19 agosto 2018) Ladi Eusebio Di Francesco vince all'ultimo respiro sul campo deldi Walter Mazzarri nell'anticipo domenicale delle 18. La sfida è stata equilibrata con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto e che hanno creato diverse occasioni dacon i giallorossi che hanno avuto le migliori chance per far male durante la partita ed hanno colpito conal 90'. Laha colpito due legni, uno per tempo, il primo con Kolarov nella prima frazione e il secondo connella ripresa. Per il, invece, è stato Rincon a centrare la traversa. Tanti errori in campo da una parte e dall'altra con il caldo e la stanchezza a farla da padrona allo stadio Olimpico Grandeanche se alla fine i ragazzi di Di Francesco hanno ottenuto tre punti preziosi rispondendo così alle vittorie di Juventus e Napoli che ieri hanno battuto rispettivamente Chievo e Lazio a ...