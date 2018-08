La Roma ringrazia Dzeko lo… smacchiatore | il bosniaco cancella una prestazione mediocre

Roma - Alisson saluta club e tifosi : ringraziamenti e commozione : Alisson vola al Liverpool lasciando la Roma dopo due stagioni molto intense nelle quali ha mostrato tutto il proprio valore Il portiere brasiliano Alisson ha voluto salutare Roma prima di approdare al Liverpool. Un lungo e sentito messaggio su Twitter ha chiuso la sua esperienza giallorossa: “Ho trascorso alla Roma due stagioni bellissime: diverse, intense, l’ultima piena di tante soddisfazioni. Le nostre strade oggi si dividono ma ...

Frigoriferi scaricati a Tor Bella Monaca - trovato il vandalo. Raggi su Fb ringrazia i Romani : 'Continuate a segnalare' : Se non fosse stato per i cittadini, chissà. Forse il Comune non avrebbe mai capito da dove partire nella ricerca del vandalo dei Frigoriferi. E' diventato l'incubo di via Aspertini, perché da tempo ...

Pd Roma : ringraziamo cittadini che segnalano buche - no multe : Roma – “I cittadini che in queste ore stanno segnalando a proprie spese le buche killer della capitale devono essere ringraziati non multati. Solo dall’inizio dell’anno sono morte nelle strade di Roma 88 persone. L’atto simbolico che in queste ore si sta compiendo, raccogliendo l’accorato appello della mamma di Elena, una delle tante troppe vittime delle nostre strade, serve a richiamare l’attenzione ...

Nainggolan saluta e ringrazia la Roma : il VIDEO del centrocampista belga : E’ giunta al capolinea l’avventura con la maglia della Roma per il centrocampista Radja Nainggolan, adesso una nuova esperienza con la maglia dell’Inter. Un addio quasi obbligato per il centrocampista belga che non rientrava più nei piani dei giallorossi, nelle ultime ore Nainggolan ha pubblicato una Storia su Instagram con i compagni dove ringrazia e saluta la Roma. Stagioni importanti per il calciatore, adesso però ...

Emma in visita al Bambin Gesù di Roma : arrivano i ringraziamenti di Elena Santarelli : Emma in visita al Bambin Gesù di Roma dopo una richiesta personale di Elena Santarelli. La showgirl sta combattendo contro la malattia di suo figlio Giacomo, spesso ricoverato nel reparto in cui l'artista salentina ha visitato i giovanissimi degenti nella giornata del 21 giugno. L'artista non è rimasta sorda alla richiesta e si è immediatamente resa disponibile. I ringraziamenti sono arrivati immediatamente da parte della Santarelli, che ...

Parigi e Madrid attaccano. Bruxelles ringrazia Roma : "Sull'immigrazione illegale dobbiamo rispondere in modo unitario. Questo tema ha il potenziale di danneggiare l'Europa", è importante contrastare "l'immigrazione illegale e proteggere le frontiere esterne". Parola di Angela Merkel, dopo un colloquio con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Nessun diktat per Matteo Salvini. L'Europa, di solito mai parca di anatemi, si mostra invece dimessa e con i guanti bianchi verso il ministro ...