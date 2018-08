La piccola Elisa sta nuovamente male La #leucemia è tornata Diversi #VIPS si erano

ilgossip

(Di lunedì 20 agosto 2018) PORDENONE – «sta malissimo». Un messaggio carico di preoccupazione quello lanciato dal proprio profilo Facebook da Fabio P. il papà dellache da tempo sta combattendo con una grave forma di leucemia. Quando sembrava si potesse intravedere – finalmente – la luce in fondo al tunnel, dopo un calvario che dura da più di un anno, la situazione è improvvisamente peggiorata. E’ un momento molto difficile quello che stanno attraversando i genitori Fabio e Sabina, che hanno preferito chiudersi nel silenzio. «Il quadro della situazione non è al momento chiaro – sottolinea con un filo di voce il papà – e, proprio per questo, ogni nostro commento appare superfluo. Quello che è certo è che la situazione è precipitata». Fonte https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/_leucemia_gravissima_19_agosto_2018-3921380.html L'articolo Lasta ...