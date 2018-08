La nuova versione di Snapchat può essere attivata sui dispositivi con root

Windows Mixed Reality : Samsung pronta a lanciare una nuova versione del suo visore [Rumor] : Un recente documento interno della FCC (Federal Communications Commission), l’agenzia governativa statunitense esperta nel campo delle telecomunicazioni, suggerisce la commercializzazione di un nuovo headset da parte di Samsung. La multinazionale asiatica ha lanciato in alcuni Paesi il suo primo visore di realtà virtuale compatibile con la piattaforma Windows Mixed Reality durante gli ultimi mesi dello scorso anno al costo iniziale di 500 ...

Poweramp è pronto a tornare : ecco la nuova bellissima versione (download APK) : Il team che ha sviluppato Poweramp, player che fino a due anni fa rappresentava un punto di riferimento per la riproduzione di brani […] L'articolo Poweramp è pronto a tornare: ecco la nuova bellissima versione (download APK) proviene da TuttoAndroid.

Google Contatti si aggiorna alla versione 3.0 con una nuova interfaccia : Il team di Google Contatti per Android ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa app, che arriva così alla versione 3.0 L'articolo Google Contatti si aggiorna alla versione 3.0 con una nuova interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Android Pie - la nuova versione di Android : ecco le novità : Con svariate settimane di anticipo rispetto all’uscita dei nuovi smartphone Pixel previsti per il mese di ottobre, Google ha tolto ufficialmente i veli alla sua prossima versione di Android, la numero 9 battezzata ufficialmente (e senza troppa fantasia) Android Pie. L’aggiornamento riguarderà inizialmente i telefoni Pixel di prima e seconda generazione, che già possono scaricarlo, mentre per gli altri smartphone arriverà più in là. ...

Google Glass : ritornano in una nuova versione - e per fare cose diverse - : Ok Glass: al lavoro! Gli ingegneri di Google hanno infatti pensato di realizzare una nuova versione di questo dispositivo da utilizzare nel mondo dell'industria, in tutti quei contesti dove la ...

Camila Cabello nella nuova versione del singolo di Bazzi “Beautiful” : Ascoltala qui! The post Camila Cabello nella nuova versione del singolo di Bazzi “Beautiful” appeared first on News Mtv Italia.

nuova patch per la versione PC di PUBG : PUBG Corp ha rilasciato poco fa una Nuova patch per il loro shooter battle royale PUBG.Come riporta Gamingbolt, l'aggiornamento introduce parecchie migliorie ma la novità più interessante è senza dubbio quella che riguarda il sistema di penetrazione degli arti. Nel dettaglio, se il personaggio ha l'avambraccio di fronte ad una parte del corpo debole come la testa, un eventuale danno subirà delle variazioni. Con la patch, i giocatori da oggi in ...

Vivace e colorata : è la nuova versione di Juli - prodotto icona di Cappellini : Correva l’anno 1996 quando Warner Aisslinger, designer tedesco classe 1964 con all’attivo numerosi premi internazionali e oggetti esposti al MOMA, al Vitra Design Museum e al Metropolitan di New York, firmava per l’italiana Cappellini una seduta sinuosa, che ricordava la corolla di un fiore e che fu chiamata Juli. Oggi, a vent’anni di distanza, quella stessa seduta è più attuale che mai. E si rifà il look. Di nuovo. Già ...

Beijing : rilasciata nuova versione di Xiaoice : Giovedì 26 luglio, a Beijing, Microsoft ha rilasciato Xiaoice , Rinna, , una IA di sesta generazione, e ha rivelato per la prima volta che Xiaoice ha oltre 660 milioni di utenti in tutto il mondo. L'azienda fondata da Bill Gates ha annunciato una serie di collaborazioni con Netease, Xiaomi, Tencent e Huawei. A quanto si apprende, la nuova versione di Xiaoice rilasciata da Microsoft è il ...

Fifa 19 - tutte le novità / Video - ecco cosa cambia nella nuova versione del gioco della Ea Sports : Fifa 19, tutte le novità: Video. ecco cosa cambia con l'arrivo della nuova versione del gioco di calcio targato Ea Sports. Sarà meglio di Pes 2019? L'uscita a settembre prossimo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:35:00 GMT)

nuova Xbox : Microsoft lavora su 2 console next-gen/ Ecco Scarlett - prevista una versione solo per lo streaming : Nuova Xbox: Microsoft lavora su 2 console next-gen. Ecco Scarlett, prevista una versione solo per il gioco via streaming e una in versione classica: tutte le novità(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 09:49:00 GMT)

Napoli - una pantera sulla nuova maglia ‘graffiata’ Kappa : la presentazione è in versione fumetto! [VIDEO] : Quest’oggi il Napoli ha rivelato ai fan la nuova maglia per la stagione 2018-2019: il video di presentazione è in stile fumettistico è riprende la pantera disegnata sulla divisa Nella giornata di oggi, il Napoli ha presentato la sua nuova prima maglia per la stagione 2018-2019. La divisa, di colore azzurro, riprende nella parte anteriore il disegno stilizzato di una pantera, ricreata tramite delle forme geometriche. La maglia è stata ...

Skype Desktop : rilasciata la nuova versione 8.0 con numerose novità : Dopo una breve fase di anteprima, Microsoft ha rilasciato quest’oggi la nuova versione 8.0 del client Desktop di Skype, uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzati al mondo. Non si tratta di un semplice aggiornamento bensì di un nuovo programma riscritto completamente da zero che, sebbene non presenti alcune funzionalità della vecchia versione come le finestre multiple, introduce numerose novità e una nuova interfaccia ...

La politica e Lanzalone - nuova versione di Parnasi : Spiega ancora come fosse la politica a chiedere i contributi economici durante le campagne elettorali e come, a fronte di un progetto sul quale aveva puntato tutto , abbia deciso di trovare sponde ...