La musica incontra le arti La danza | Night Garden con la compagnia eVolution dance theater

OM incontra Mecna per Blue Karaoke - il nuovo album tra un piano B e un auspicio per il futuro : “Spero che la mia musica duri nel tempo” : OM-OptiMagazine incontra Mecna per Blue Karaoke, il nuovo album disponibile da venerdì 22 giugno in tutti i negozi di dischi e digital store, oltre che sulle piattaforme streaming. Blue Karaoke è il quarto album in studio del rapper italiano, in uscita oggi 22 giugno e anticipato nei mesi scorsi dai singoli Pratica e Tu ed io. Il cantautore foggiano descrive il titolo dell'album come una necessità di esprimere la propria musica "Blue", che in ...