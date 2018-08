La Lega finanziata dai Benetton? Salvini risponde alle accuse

caffeinamagazine

(Di domenica 19 agosto 2018) Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha scosso un paese intero e la politica, ovviamente, ha continuato il suo tran tran trae contro, smentite e scarico di responsabilità. Tra governo e opposizione non sono mancati gli attacchi, e così un altro capitolo del dibattito è ora arricchito dallo scontro al vertice tra Matteo Renzi e Matteo. Si continua a discutere sul crollo del ponte Morandi. Anche se l’attenzione politica finisce sempre sue la gestione dei soldi per Autostrade. Dopo la netta presa di posizione di Luigi Di Maio nella quale ha ricordato che questo governo non ha preso soldi dall’azienda per le campagne elettorali, arriva la replica di Matteo Renzi. L’ex premier si è sentito tirato in causa e ha voluto chiarire punto su punto, alimentando poi altre polemiche…“Di Maio dice ...