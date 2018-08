La Curva Nord vieta le prime file alle donne

Lazio - donne fuori dalla Curva Nord/ Volantino shock degli ultras : “no mogli e fidanzate nelle prime 10 file” : donne fuori dalla Curva Nord: Volantino shock all'Olimpico prima di Lazio-Napoli. Gli Ultrà bianconcelesti: "mogli e fidanzate" oltre la decima fila. (Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:51:00 GMT)

Calcio - volantino shock in Curva Nord all’Olimpico di Roma : “Non ammettiamo donne - mogli e fidanzate” : “La Nord per noi rappresenta un luogo sacro, un ambiente con un codice non scritto da rispettare. Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata. All’interno di essa non ammettiamo donne, mogli e fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla decima fila in poi. Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e Romantica giornata a Villa Borghese, andasse in altri settori“. E’ questo ...

