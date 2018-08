La chiusura della via Tommaso Cannizzaro | raccontata dal sindaco di Messina Cateno De Luca

Mercato LIVE : -1 alla chiusura - tutti i colpi da chiudere prima della fine : Secondo la Gazzetta dello Sport il no al trasferimento a Genova è arrivato per colpa o grazie alla moglie del giocatore. Driussi ha scelto di rimanere in Russia per evitare problemi di spostamenti ...

Gallipoli - comune ordina chiusura del Samsara : 20 giorni per smontare il lido della movida : Una ordinanza firmata dalla responsabile del Servizio demanio impone al noto locale noto per le sue mega feste sulla spiaggia di sgomberare entro 20 giorni. Sorpreso lo stesso sindaco della cittadina salentina: "Il dirigente ne risponderà perché contraddice l'iter che l'amministrazione aveva avviato".Continua a leggere

La voce della Politica Ospedale Policoro - Ugl : "Siamo alla chiusura? Lo si dica con coraggio" : ... non può e non può essere messo in condizione di operare con enormi difficoltà a causa del personale medico e paramedico che scarseggia e che la Politica 'arrogante' ha messo nelle condizioni il ...

Calciomercato 2018 - la data di chiusura della finestra estiva in Italia e in Europa : Il Calciomercato è diventato ormai una questione di importanza vitale. Tanto per i tifosi quanto per i club, sempre alla ricerca del colpo che possa far svoltare la stagione. La Juventus con Cristiano ...

chiusura temporanea della Sp 40 per lavori ferroviari : Chiusura temporanea della strada provinciale n.40 per urgenti lavori ferroviari. Lo ha comunicato la società Rfi al Libero Consorzio di Ragusa.

Modica - a settembre chiusura della SS115 per svincolo Dente Crocicchia : Il tratto della SS115 a Modica in prossimità dello svincolo Dente Crocicchia chiuderà per consentire l'ultima trance dei lavori.

Figline - chiusura della Bekaert : "Il dramma di noi operai - tra figli e mutui da pagare" : figline , Firenze, , 21 luglio 2018 - «Erano le otto e mezzo quando vidi il capo reparto venirmi incontro piangendo, ero montato alle 6 e pensai a una disgrazia in famiglia, invece abbracciandomi mi ...

Microsoft Inspire - la chiusura record di Satya Nadella «IL successo del cloud passa dalla centralità delle persone» : 'Vi parlo dall'area di Commons di Microsoft dove tutti i partner del mondo si presentano e presentano le loro soluzioni legate al mondo ai prodotti, alle soluzioni e alle piattaforme Microsoft - ci ...

Il caso della chiusura del reparto oncologico della Casa di cura di Decimomannu è stato affrontato oggi in Consiglio regionale. : Alberto Loi, amministratore delegato della Nuova Casa di cura ha spiegato che alla base di questa decisione c'è stata la constatazione "dell'evoluzione travolgente della scienza oncologica" e la ...

LA POSTA DEI LETTORI / Marina di Ravenna e la chiusura della diga foranea sud : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Credo che, ove possibile, tutte le pubbliche amministrazioni debbano esercitare le loro funzioni, creando il minore disagio possibile ai cittadini e all'economia ...

Penisola Sorrentina - chiusura notturna della Statale - Federalberghi attacca : «Decisione scellerata» : Gli ultimi articoli di Cronaca Santa Maria La Carità - Schianto contro un'auto in sosta, due giovani in prognosi riservata Castellammare - A bordo di uno scooter con una pistola e una grossa somma di ...

Retroscena Ronaldo alla Juve : Palermo - Sassuolo e Atalanta in pressing su Marotta prima della chiusura : I dirigenti di Palermo, Sassuolo e Atalanta erano infatti presenti all'interno dell'albergo milanese in cui sono soliti soggiornare i dirigenti bianconeri e, secondo Sky Sport hanno incontrato ...

Migranti - il mondo ecclesiastico contro Salvini : 10 giorni di sciopero della fame per chiusura dei porti : Dopo l'iniziativa delle magliette rosse contro la chiusura dei porti, è il mondo ecclesiastico a voler lanciare un messaggio in favore dei Migranti con il 'Digiuno di giustizia': uno sciopero della fame a staffetta che durerà 10 giorni per esprimere la contrarietà rispetto alle politiche del governo e del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti.Continua a leggere

Castellammare - Fango nelle sorgenti Acidula e Acqua della Madonna - rischio chiusura? : Gli ultimi articoli di Cronaca Sorrento - Dispositivi di circolazione confermati per tutta l'estate Castellammare - Stop agli aumenti delle tariffe per gli operatori del porto. Si attende il verdetto ...