KEVIN SPACEY Maxi flop al botteghino | il suo ultimo film incassa 126 dollari

Il tramonto di KEVIN SPACEY - l'ultimo film incassa nel weekend solo 126 dollari : Maxi flop per Kevin Spacey: il nuovo film, in cui il divo di House of Cards al centro di uno scandalo sessuale ha una parte minore, ha debuttato questo fine settimana in dieci sale americane ...

Netflix ha annunciato la data d'uscita dell'ultima stagione di House of Cards - senza KEVIN SPACEY - : ... che racconta la corruzione e i giochi di potere in un fittizio governo statunitense, arriva a pochissimi giorni da una data veramente importante per il futuro della politica USA. Il 6 novembre si ...

House of Cards - parla Robin Wright : "Non conoscevo KEVIN SPACEY fuori dal set - tutti sorpresi" (Video) : “Do you feel like Netflix did the right thing in cutting ties [with Spacey]?” @savannahguthrie asks @RealRobinWright pic.twitter.com/nCKCec8sEd— TODAY (@TODAYshow) 9 luglio 2018 Nel vortice di commenti, dichiarazioni e testimonianze che sono circolate nei mesi scorsi dopo lo scandalo che ha riguardato Kevin Spacey, accusato da più part di molestie sessuali, mancava la sua moglie televisiva, ovvero Robin Wright.Solo ora, l'attrice che lo ha ...

House of Cards : Robin Wright e il rapporto con KEVIN Spacey : A grandi falcate si avvicina il ritorno di House of Cards . Le riprese della sesta ed ultima stagione del thriller politico di Netflix - in esclusiva in Italia sulle frequenze di Sky - sono terminate ...

Le dichiarazioni di Robin Wright su KEVIN SPACEY in House of Cards - l’uomo e l’artista sul set (Video) : Sono arrivate in un'intervista tv le prime dichiarazioni di Robin Wright su Kevin Spacey in House of Cards e sulla loro esperienza sul set della serie dopo le accuse di violenza sessuale piovute addosso all'attore negli ultimi mesi. Spacey è stato accusato di molestie sessuali e aggressione da diversi attori e collaboratori, prima di essere licenziato con conseguente eliminazione del suo personaggio dalla serie Netflix che ha contribuito a ...

Robin Wright rompe il silenzio : «KEVIN Spacey? Non lo conoscevo davvero» : Il silenzio Robin Wright non lo ho mai rotto. Di Kevin Spacey, la Claire Underwood di House of Cards non ha detto nulla, rifiutandosi nei mesi passati di commentare le accuse che sono state mosse al suo collega. Molestie, stupro, e mai una parola. Fino al 9 luglio, quando la Nbc ha mandato in onda un’intervista esclusiva. LEGGI ANCHE«House of Cards»: il primo trailer senza Kevin Spacey Robin Wirght, che licenziato Kevin Spacey s’è vista ...

Nuovo teaser di House of Cards 6 - Robin Wright festeggia il 4 luglio senza KEVIN SPACEY (video) : Il Nuovo teaser di House of Cards 6 profuma di libertà per Claire Underwood. Per augurare agli americani un buon 4 luglio, Netflix ha rilasciato una brevissima clip in cui il personaggio di Robin Wright festeggia la sua indipendenza da Frank Underwood/Kevin Spacey. Dopo aver svelato le prime foto della sesta e ultima stagione, il colosso di streaming continua la campagna pubblicitaria di una delle sue serie di punta, focalizzandosi su Claire. ...

Gb - altre denunce per KEVIN Spacey : ANSA, - LONDRA, 4 LUG - La polizia britannica sta indagando su sei denunce di presunte molestie a carico dell'attore Kevin Spacey, statunitense con cittadinanza inglese, tre in più di quelle di cui ...

Guy Pearce confessa : "KEVIN SPACEY mi ha molestato" : Guy Pearce ha accennato in un'intervista a una storia che risale al suo passato. Una storia che ha a che fare con Kevin Spacey . I due attori hanno infatti lavorato insieme nel 1997 per il film ' L.A. ...

Nuove accuse a KEVIN SPACEY con la dichiarazione shock di Guy Pearce : “È uno che allunga le mani” : Kevin Spacey ancora nella bufera. Scotland Yard sta indagando su tre Nuove accuse di molestie contro l'attore Premio Oscar, risalenti al 1996, che porterebbero i casi a un totale di sei. Secondo il sito TMZ, la polizia londinese e gli ufficiali del Child Abuse and Sexual Offences Command of the Metropolitan Police stanno cercando di chiarire alcuni episodi avvenuti in quegli anni. Secondo BBC, l'8 febbraio un uomo aveva denunciato di essere ...

KEVIN SPACEY di nuovo sotto indagine : altre tre accuse per molestie - : Dopo le nuove incriminazioni a carico di Harvey Weinstein, anche l'attore è tornanto al centro della polemica per presunti reati a sfondo sessuale

KEVIN SPACEY è stato accusato di abuso sessuale da altri tre uomini : Kevin Spacey, già attualmente sotto inchiesta da Scotland Yard, è stato nuovamente accusato di violenza sessuale. La denuncia questa volta è stata pronunciata da tre uomini residenti a Londra. Tre nuove denunce nei confronti dell'attore L'attore, nato nel New Jersey e vincitore di ben due premi Oscar (1996 e 2000), è attualmente sotto inchiesta negli Stati Uniti e nel Regno Unito, a causa di ben cinque presunti abusi nei due stati. Secondo ...