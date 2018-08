Inter | Thohir | Ecco perchè ho venduto a Suning Rivelazione del tycoon sulla

Inter - la verità di Thohir : “ecco perchè ho venduto ai cinesi” : L’ Inter si prepara per l’esordio in campionato, si preannuncia una stagione scoppiettante per il club nerazzurro. Nel frattempo torna a parlare Erick Thohir che ha deciso di svelare alcuni retroscena in un’ Inter vista a Vittorio Oreggia di Lapresse: “Perché ho venduto ? Perché c’è stato chi si è offerto per diventare partner di maggioranza, con grandi obiettivi. Ho pensato: va bene… Ripeto: io mi sono solo ...

Il presidente dell’Inter Erick Thohir lascia il DC United : ceduto a Levien : Erick Thohir, dopo aver ceduto le quote di maggioranza dell’Inter, l’attuale presidente nerazzurro ha venduto anche il DC United a Levien. Lo rende noto la Major League Soccer con un comunicato sul suo sito ufficiale. “È stato un onore per me aver fatto parte dei DC United in un momento così critico per il club – ha detto Erick Thohir -, aver sostenuto gli sforzi per costruire l’Audi Field e avere trovato un partner così importante in ...