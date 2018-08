calcioweb.eu

: Tra poche ore ricomincia la nostra @SerieA: ecco lo spogliatoio di Reggio Emilia già allestito per #SassuoloInter ??… - Inter : Tra poche ore ricomincia la nostra @SerieA: ecco lo spogliatoio di Reggio Emilia già allestito per #SassuoloInter ??… - CalcioWeb : #Inter, poche idee e calciatori fuori condizione: #Perisic indispensabile, le scelte di #Spalletti non convincono - pisa_inter : @ArenaRosario @AlessioRNl4 E Lautaro cosa ha fatto invece stasera? Non ha toccato palla e anzi quelle poche volte c… -

(Di domenica 19 agosto 2018) Si sono concluse le partite della domenica valide per la prima giornata del campionato di Serie A, la sorpresa più grande è stata la sconfitta dell’nella gara contro il Sassuolo. Un ko assolutamente meritato per i nerazzurri, la squadra di De Zerbi ha meritato ampiamente la vittoria grazie alla rete di Berardi su calcio di rigore. L’entusiasmo è già sotto i tacchi per l’, dopo la campagna acquisti la squadra di Spalletti era considerata come l’anti-Juventus, la partita di oggi non ha confermato le premesse. Questa squadra non può fare a meno di, il croato può spaccare le partite e deve essere sempre titolare, pesante anche l’assenza di Nainggolan. Ma soprattutto sul banco degli imputati è finita la scelta di schierare Dalbert come terzino sinistro ed Asamoah in posizione avanzata, scelta che non ha pagato, il brasiliano oggi è stato ...