: @Alex_Cavasinni Non è una scusa. L'inter dovrebbe vincere queste partite con tranquillità. 23 giocatori in rosa dev… - Gioel88F : @Alex_Cavasinni Non è una scusa. L'inter dovrebbe vincere queste partite con tranquillità. 23 giocatori in rosa dev… - CalcioWeb : #Inter, la ‘scusa’ di #Spalletti: “il terreno di gioco ha condizionato la partita” - antonio_larena : @il_Malpensante @dondiegotheone Dopo una serata a discutere al bar mi tocca ricominciare qui. Solito ritornello. L'… -

"Abbiamo perso per un rigore, il Sassuolo non ci ha messo in difficoltà"., ai microfoni di Skysport, commenta così la sconfitta dell'nella gara di campionato contro il Sassuolo. "Il campo era difficile da gestire, non potevamo far girare la palla velocemente. Le condizioni del campo hanno influito molto sulla partita. Per le qualità che abbiamo, dobbiamo comunque fare sicuramente meglio. Abbiamo preso gol su rigore, non dovevamo subirlo: abbiamo perso la partita per quello, perché non c'è stata una supremazia. Abbiamo subito 2-3 ripartenze velenose e loro sono stati bravi".