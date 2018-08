Inghilterra | primo arbitro transgender | dirigerà partite di calcio femminile

ilgiornale

(Di domenica 19 agosto 2018) Prima si chiamava Nick e faceva il tassista nel Surrey, a sud-ovest di Londra. Oggi è Lucy è sarà ila dirigere una partita diin. Lo ha rivelato il Sunday Mirror. "La gente sarà un po" scioccata quando mi vedrà correre in campo", ha detto la 46enne, sposata e con tre figli al giornale inglese. Dopo aver deciso di cambiare sesso, Nick ha preso il nome di Lucy. Si sentiva una donna intrappolata in un corpo da uomo e per questo in passato aveva anche tentato il suicidio.Sottoposta ad una cura di ormoni per tre anni, il prossimo anno sarà operata per il cambio di sesso vero a proprio. Come ricorda il Corriere, dopo aver ricevuto il sostegno della Federazione inglese, Lucy in passato ha arbitrato nelle serie dilettantistiche britanniche a livello maschile. Ora è stata designata per dirigeredi. "Sono la stessa ...