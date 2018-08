Infortunio Sorrentino | la moglie attacca Cristiano Ronaldo!

sportfair

: ?? Bollettino medico: le condizioni di @Sorrentino, uscito per infortunio al 90' di @ACChievoVerona - @juventusfc. ??… - ACChievoVerona : ?? Bollettino medico: le condizioni di @Sorrentino, uscito per infortunio al 90' di @ACChievoVerona - @juventusfc. ??… - mesanti64 : @Sorrentino Mi dispiace per l'infortunio di gioco accorso. Ma ancora di più per le minchiate di sua moglie e company. - Vitoodr : RT @Super3mp: Tanto per... Il gioco per l'infortunio di Sorrentino è fermato al 40:30, riprende al 46:30. 5 minuti di recupero totali. L… -

(Di domenica 19 agosto 2018) Ladi, Sara Ruggeri, ha postato un commento a seguito dell’del marito di ieri contro la Juventus “Mi sono trattenuta fino ad ora cercando di essere forte e di guardare solo ciò che di veramente importante e significativo era per me e la mia famiglia . I campioni per essere chiamati tali devono essere UMANI! Mi dispiace ma non posso ammirare questo campione! Posso ammirare UOMINI VERI come la mia metà e lui Tomovic che fa il possibile per aiutarlo! Grazie a chi ha buon cuore, umanità, dignità e sani principi! ”. E’ il post che ladi, Sara Ruggeri, ha postato su Instagram a seguito del duro colpo subito dal marito ieri contro la Juventus. L’uomo al quale si riferisce è probabilmenteRonaldo, colui il quale ha colpito, anche se involontariamente. Dopo qualche ora però la Ruggeri si è pentita ...