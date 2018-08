Infortunio Sorrentino | importanti novità sul portiere del Chievo

calcioweb.eu

(Di domenica 19 agosto 2018)– Stefano, in seguito a uno scontro di gioco avvenuto al 41' del secondo tempo diVerona-Juventus, ha riportato una frattura alle ossa nasali, un trauma contusivo alla spalla sinistra e un colpo di frusta cervicale. La frattura alle ossa nasali è stata ridotta al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgo Trento, doveè stato trasportato al termine della partita per svolgere gli accertamenti. Ilgialloblù è stato dimesso dall'Ospedale di Borgo Trento dopo aver trascorso il necessario periodo di osservazione.