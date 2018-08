calcioweb.eu

: Infortunio Izzo, ko nella ripresa di Roma-Toro: gli ultimi aggiornamenti - CalcioNews24 : Infortunio Izzo, ko nella ripresa di Roma-Toro: gli ultimi aggiornamenti - sportface2016 : #TorinoRoma, brutto infortunio per #Izzo - CalcioWeb : Infortunio #Izzo, il calciatore del #Torino lascia il campo in lacrime -

(Di domenica 19 agosto 2018), ililin– Si sta giocando la prima giornata del campionato di Serie A, il primo match sta mettendo di frontee Roma, partita apertissima ma nel secondo tempo il risultato è fermo ancora sullo 0-0- Doppia tegola per Walter Mazzarri, prima l’di De Silvestri, nel finale quello del difensore, l’ex Genoailin, condizioni da valutare nelle prossime ore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo, ildelilinCalcioWeb.