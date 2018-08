calcioweb.eu

: Infortunio #Ilicic, aggiornamenti shock sul calciatore dell'#Atalanta - CalcioWeb : Infortunio #Ilicic, aggiornamenti shock sul calciatore dell'#Atalanta -

(Di domenica 19 agosto 2018)– Si avvicina l’esordio in campionato dell’Atalanta, la squadra di Gasperini in campo contro il Frosinone. Nel frattempo non arrivano buone notizie sulle condizioni dell’attaccante, ecco le dichiarazioni dell’allenatore: “Ho deciso, Gollini domani sarà titolare, poi vedremo. Non sarà così per tutto il campionato. Ho pescato il bussolotto con il suo nome e quindi gioca lui.? E’ una grande perdita, ora è ancora in ospedale. Non abbiamo ancora i tempi precisi ma sarà un recupero lungo. Aspettiamo le parole dei medici. Nessun calcolo, la partita è troppo importante. Barrow o Zapata? Vediamo… Rigoni torna martedì dalla Russia e non potrà giocare. Palomino si è fermato e non sarà convocato”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...