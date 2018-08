Infortunio De Silvestri | le ultime dall’infermeria granata

sportfair

: Infortunio De Silvestri tegola Torino: il calciatore out - #Infortunio #Silvestri #tegola - zazoomblog : Infortunio De Silvestri tegola Torino: il calciatore out - #Infortunio #Silvestri #tegola - blogstreetnews : [Fonte: calcionews24_com] Infortunio De Silvestri: guaio alla schiena per il terzino del Toro - Loscoindividuo : Finisce il primo tempo...#TorinoRoma 0-0...la Roma gioca di più...ma il #Toro tiene bene...e colpisce quando può..p… -

(Di domenica 19 agosto 2018)De, che sfortuna per il Torino che oggi ha perso anche Izzo per un acciacco alla caviglia sinistraDe, il terzino del Torino è stato costretto a dare forfait durante la gara contro la Roma, sostituito da Ola Aina a causa di un problema al torace. Il calciatore, dopo gli esami ospedalieri, non ha riscontrato nessuna frattura secondo quanto rivelato da Skysport. Solo un trauma contusivo al torace dunque per De, in una giornata non fortunata per idato l’anche di Izzo.L'articoloDe: ledall’infermeriaSPORTFAIR.