Incidente sulla Ragusa Mare : tre auto e quattro feriti : quattro feriti. E' il bilancio dello scontro avvenuto oggi, intorno alle ore 12,50, sulla Sp 25, la Ragusa - Marina di Ragusa. Tre le auto coinvolte.

Incidente sulla Comiso Santa Croce Camerina : morto 42enne : Un uomo di origine rumena di 42 anni e' morto la scorsa notte dopo un Incidente avvenuto sulla Comiso Santa Croce Camerina.

Incidente sulla A14 : scontro tra 4 auto e un pullman - 3 feriti e 10 km di coda : autostrade per l’Italia rende noto che, sulla A14 Bologna-Taranto, poco dopo le ore 11:30, si è verificato un Incidente nel tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro in direzione di Bologna. Sono rimaste coinvolte quattro autovetture e un pullman, i cui passeggeri sono stati fatti salire su un’unità sostitutiva. Al momento si registrano tre feriti. Il traffico scorre su una delle due corsie disponibili e si registrano 10 ...

Prata Camportaccio. Incidente sulla 36 morto centauro francese : Incidente mortale a Prata Camportaccio sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. L’arteria è rimasta chiusa

Incidente sulla Modica mare - auto cappotta in contrada Zappulla : Incidente stradale autonomo oggi intorno alle ore 13 in contrada Zappulla sulla Modica mare. Un'auto si e' cappottata. Quattro i feriti.

Incidente sulla Statale. Scooterista soccorso a Cupra : Cupra MARITTIMA Ha riportato diverse ferite e contusioni lo Scooterista che, nel primo pomeriggio di oggi, è stato soccorso lungo la Statale 16 a Cupra Marittima. L'uomo era in sella ad un ciclomotore ...

Esplosione Bologna : esenzione dal ticket per i cittadini colpiti dall’Incidente sulla A14 : Tutte le prestazioni mediche legate all’incidente stradale con incendio ed esplosioni verificatosi 10 giorni fa nella zona di Borgo Panigale a Bologna, devono essere erogabili senza alcun onere a carico dei cittadini coinvolti, dal primo accesso in Pronto soccorso, che è già stato eseguito in esenzione ticket, alla chiusura dell’evento sanitario: lo definisce un decreto del presidente della Giunta dell’Emilia-Romagna, Stefano ...

Nuoro - cinghiali sulla strada : 2 Incidente nella notte a Orotelli : Continuano gli incidenti stradali causato da animali vaganti. Ieri notte il conducente di una Volkswagen Golf, mentre percorreva la Statale 129 all’altezza del km 66 si è trovato davanti un cinghiale che circolava liberamente sulla sede stradale e non potendolo evitare, ha travolto l’animale. L’autista, per fortuna illeso, ha chiamato il 112 ed una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Ottana è intervenuta per i rilievi ...

Incidente mortale sulla Palermo-Catania : due vittime e tre feriti - traffico in tilt : È di due morti e tre feriti il bilancio di un Incidente avvenuto nella mattinata di lunedì 13 agosto sull'autostrada A19 che collega Palermo a Catania, nel territorio di Centuripe. traffico in tilt: l'A19 chiusa in entrambe le direzioni, riaperta solo in direzione Palermo. La Polstrada sta effettuando i rilievi per capire la dinamica dello scontro che ha coinvolto tre vetture.Continua a leggere

Incidente sulla Catania Palermo : due morti e tre feriti : Tragico Incidente stradale sull'autostrada A19, la Catania Palermo. E' avvenuto intorno alle ore 7 tra gli svincoli di Gerbini Sferra e Catenanuova.

Grave Incidente sulla statale 20 del Colle di Tenda : due giovani in codice rosso : Grave incidente stradale, ieri sera alle 23 sulla statale 20 del Colle di Tenda, all'altezza della galleria di Airole. Secondo una prima ricostruzione, due giovani a bordo di uno scooter sono finiti a ...

Incidente sulla Caserta- Salerno : autostrada rimasta chiusa al traffico per sette ore : Drammatico il bilancio di un sinistro stradale avvenuto nella notte sulla Caserta- Salerno: un morto e un ferito. L’autostrada è

Fiumefreddo Bruzio. Incidente sulla statale 18 morto Carmine De Luca : Incidente mortale sulla statale 18 a Torremezzo di Falconara Albanese, sulla costa tirrenica cosentina, poco distante da un distributore di

Esodo Ferragosto - bollino nero : traffico autostrade/ Ultime notizie bollettino viabilità : Incidente sulla A14 : Esodo di Ferragosto: bollino nero per il traffico, Ultime notizie bollettino viabilità: lunghe code in autostrada. Milioni di italiani in partenza. La situazione in tempo reale.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:07:00 GMT)