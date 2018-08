Incidente sul monte Cervino | Matteo muore a 28 anni

Incidente sulla A14 : scontro tra 4 auto e un pullman - 3 feriti e 10 km di coda : autostrade per l’Italia rende noto che, sulla A14 Bologna-Taranto, poco dopo le ore 11:30, si è verificato un Incidente nel tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro in direzione di Bologna. Sono rimaste coinvolte quattro autovetture e un pullman, i cui passeggeri sono stati fatti salire su un’unità sostitutiva. Al momento si registrano tre feriti. Il traffico scorre su una delle due corsie disponibili e si registrano 10 ...

ROMA - ALTRO AUTOBUS ATAC IN FIAMME/ Incendio sul Grande Raccordo Anulare : se un "Incidente" diventa routine : ROMA, ALTRO AUTOBUS ATAC in FIAMME: ultime notizie, Incendio sul Grande Raccordo Anulare, nessun ferito registrato. La nota della società, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Prata Camportaccio. Incidente sulla 36 morto centauro francese : Incidente mortale a Prata Camportaccio sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. L’arteria è rimasta chiusa

Incidente sulla Modica mare - auto cappotta in contrada Zappulla : Incidente stradale autonomo oggi intorno alle ore 13 in contrada Zappulla sulla Modica mare. Un'auto si e' cappottata. Quattro i feriti.

Incidente sulla Statale. Scooterista soccorso a Cupra : Cupra MARITTIMA Ha riportato diverse ferite e contusioni lo Scooterista che, nel primo pomeriggio di oggi, è stato soccorso lungo la Statale 16 a Cupra Marittima. L'uomo era in sella ad un ciclomotore ...

Verona - Incidente sul lavoro : operaio schiacciato da bus/ Ultime notizie Grezzana : stava sostituendo una ruota : Verona, incidente sul lavoro: operaio schiacciato da bus durante sostituzione di uno pneumatico. La vittima è il titolare della medesima ditta di trasporti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 20:19:00 GMT)

Laura Pausini colpita durante un concerto : la cantante fa chiarezza sull’Incidente : Laura Pausini colpita durante un concerto: la cantante spiega cosa è successo Laura Pausini, sui social e nella vita reale, può vantare a suo seguito un numero incredibile di sostenitori. Questi ultimi, sia all’estero che in Italia, seguono appassionatamente ogni suo evento, cercando di rimanere aggiornati e ricevendo spesso risposte dalla cantante in persona. A […] L'articolo Laura Pausini colpita durante un concerto: la cantante fa ...

Esplosione Bologna : esenzione dal ticket per i cittadini colpiti dall’Incidente sulla A14 : Tutte le prestazioni mediche legate all’incidente stradale con incendio ed esplosioni verificatosi 10 giorni fa nella zona di Borgo Panigale a Bologna, devono essere erogabili senza alcun onere a carico dei cittadini coinvolti, dal primo accesso in Pronto soccorso, che è già stato eseguito in esenzione ticket, alla chiusura dell’evento sanitario: lo definisce un decreto del presidente della Giunta dell’Emilia-Romagna, Stefano ...

Ciclismo – Incidente Michael Antonelli : gli aggiornamenti sulle condizioni del giovane corridore : condizioni sempre stabili: gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del giovane Michael Antonelli Non sono troppo positivi gli aggiornamenti sulle condizioni di Michael Antonelli, il ciclista italiano appena 19enne che è caduto oggi in un burrone durante la Firenze-Viareggio. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale di Careggi a Firenze, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Gli ultimi ...

Incidente Michael Schumacher - arrivano notizie importanti sul tedesco : arrivano notizie importanti sulle condizioni di Michael Schumacher, l’ex pilota della Ferrari sarà trasferito a Maiorca in una villa che la moglie dell’ex campione di F1, Corinne, ha acquistato ad Andratx, a circa 20 minuti da Palma de Maiorca per una cifra di circa 30 milioni di euro. La conferma arriva dal sindaco. “Posso ufficialmente confermare che Michael Schumacher verrà a stabilirsi nella nostra cittadina, e tutto ...

Capalbio - Incidente sull'Aurelia. Due auto finiscono fuori strada : Capalbio , Grosseto, , 15 agosto 2018 - incidente nella tarda serata di martedì, intorno a mezzanotte, sulla statale Aurelia a Capalbio. L'incidente si è verificato in direzione Grosseto, coinvolte ...

Martedì nero sulle strade di Foligno : in via Manin lunghe code dopo un Incidente : E' stato un Martedì nero sulle strade del folignate. Nella vigilia di Ferragosto sono diversi gli incidenti che si sono registrati ed altrettanti gli interventi degli agenti della polizia municipale. ...

Incidente sul cavalcavia - un morto : arrestato il giovane alla guida : Lo schianto a Brindisi. Gabriele Quaranta di 22 anni è risultato positivo ai cannabinoidi e all'alcol test: risponde di...

GR : quattro feriti in Incidente sull'A13 ad Andeer : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve