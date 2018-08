Incidente auto-moto | centauro in gravi condizioni

Incidente sulla A14 : scontro tra 4 auto e un pullman - 3 feriti e 10 km di coda : autostrade per l’Italia rende noto che, sulla A14 Bologna-Taranto, poco dopo le ore 11:30, si è verificato un Incidente nel tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro in direzione di Bologna. Sono rimaste coinvolte quattro autovetture e un pullman, i cui passeggeri sono stati fatti salire su un’unità sostitutiva. Al momento si registrano tre feriti. Il traffico scorre su una delle due corsie disponibili e si registrano 10 ...

ROMA - ALTRO AUTOBUS ATAC IN FIAMME/ Incendio sul Grande Raccordo Anulare : se un "Incidente" diventa routine : ROMA, ALTRO AUTOBUS ATAC in FIAMME: ultime notizie, Incendio sul Grande Raccordo Anulare, nessun ferito registrato. La nota della società, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 12:56:00 GMT)

Incidente in A14 - Tir contro guard-rail / Nello scontro coinvolta anche un'automobile : Incidente in A14, Tir contro guard-rail: è stata coinvolta anche una macchina. Il tutto è accaduto sull'A14 di Ancona in direzione sud, il tratto è stato chiuso al traffico.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:11:00 GMT)

Incidente sulla Modica mare - auto cappotta in contrada Zappulla : Incidente stradale autonomo oggi intorno alle ore 13 in contrada Zappulla sulla Modica mare. Un'auto si e' cappottata. Quattro i feriti.

Agrigento - auto infilzata da palo : morto bimbo di 6 anni/ Ultime notizie - Incidente Menfi : dinamica non chiara : Agrigento, auto infilzata da palo: morto bimbo di 6 anni a causa delle gravi ferite riportate in seguito all'incidente avvenuto ieri pomeriggio a Menfi.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:08:00 GMT)

Auto fuori strada : bimbo muore a 7 anni in un tragico Incidente : Lo schianto ieri pomeriggio nell'Agrigentino. Il piccolo era stato trasportato in ospedale, ma non è riuscito a superare la...

Agrigento : palo infilza auto durante un Incidente e uccide bimbo di 6 anni : L'incidente è avvenuto a Menfi: un palo ha attraversato l'auto ed ha ferito gravemente un bambino di appena sei anni, che è morto dopo l'intervento chirurgico.Continua a leggere

Capalbio - Incidente sull'Aurelia. Due auto finiscono fuori strada : Capalbio , Grosseto, , 15 agosto 2018 - incidente nella tarda serata di martedì, intorno a mezzanotte, sulla statale Aurelia a Capalbio. L'incidente si è verificato in direzione Grosseto, coinvolte ...

Incidente Ferragosto - auto contro l'albero : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente Ferragosto, auto ...

Incidente Bologna autostrada A14 : c'è una seconda vittima/ Morto 81enne colpito da onda d'urto esplosione : Incidente Bologna autostrada A14: c'è una seconda vittima: dopo l'autista Andrea Anzolin muore anche un 81enne. Era stato colpito dall'onda d'urto derivata dall'esplosione.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:24:00 GMT)

Centuripe. Incidente sull’autostrada A19 : due morti e tre feriti : Due morti e tre feriti. E’ il bilancio di un Incidente avvenuto alle 7 di oggi sull’autostrada A19, all’altezza di

Incidente sulla Caserta- Salerno : autostrada rimasta chiusa al traffico per sette ore : Drammatico il bilancio di un sinistro stradale avvenuto nella notte sulla Caserta- Salerno: un morto e un ferito. L’autostrada è

Incidente a Nettuno - autopsia sul corpo della bimba morta. La sorellina di Nicole torna a casa : Nicole Maddonni è morta sul colpo, la bimba di quasi 9 anni (il suo compleanno sarebbe stato a settembre) è rimasta schiacciata dalla stessa auto in cui stava viaggiando con la...

Esodo Ferragosto - bollino nero : traffico autostrade/ Ultime notizie bollettino viabilità : Incidente sulla A14 : Esodo di Ferragosto: bollino nero per il traffico, Ultime notizie bollettino viabilità: lunghe code in autostrada. Milioni di italiani in partenza. La situazione in tempo reale.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:07:00 GMT)