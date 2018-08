Il selfie di Salvini ai funerali  e la lite con Frankie hi-nrg  «Rapper cretino | fa

Salvini e l’irresistibile tentazione del selfie ai funerali di Stato| :

Matteo Salvini e Frankie hi-nrg/ Rapper contro il ministro per il selfie a Genova ai funerali - lui : “Cretino!” : Matteo Salvini in occasione dei drammatici funerali di Stato, è stato ripreso mentre posava per un selfie. Il Rapper Frankie hi-nrg mc l'ha pesantemente criticato.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 09:55:00 GMT)

Criticatissimo il selfie di Salvini ai funerali di Genova : la risposta del ministro : Il selfie di Matteo Salvini ai funerali di Genova è verità, e non corrisponde ad una bufala, come alcuni hanno pensato. Il ministro dell'Interno si è presentato alla Fiera del capoluogo ligure insieme ad alcuni altri rappresentati del governo, tra cui lo stesso Di Maio. All'uscita dal padiglione B al termine dei funerali, il vicepresidente del Consiglio è stato accolto tra applausi e strette di mano. Una ragazza gli si avvicina e gli chiede di ...

