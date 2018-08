Il procuratore di Genova | «Lo Stato  ha abdicato alla funzione di controllo»

Genova - il procuratore : “La Stato ha abdicato al controllo. Autostrade come fosse proprietario : maggiori responsabilità” : Lo Stato è “espropriato dei suoi poteri“, è diventato “una sorta di proprietario assenteista che ha abdicato al ruolo di garante della sicurezza“. “Il concessionario è come se fosse diventato il proprietario delle Autostrade”, quindi “ha maggiori poteri” e “maggiori responsabilità“. Il procuratore di Genova Francesco Cozzi è al lavoro da poche ore dopo il crollo del ponte ...

Genova - ponte Morandi - procuratore : black out nelle videoregistrazioni nel momento del crollo : “Ci sono stati dei problemi nelle videoregistrazioni della società Autostrade. Non posso dire che ci siano materiali di grande rilevanza o utilità. Il maltempo incideva sulla cattiva qualità delle immagini. La mancanza delle immagini vera e propria o l’interruzione delle immagini è dovuta, a quanto è dato di capire, a sconnessioni sulla rete dovuta al fenomeno sismico, al crollo insomma. In poche parole, un black out“: lo ha ...

Crollo ponte - il procuratore di Genova : 'Tre le ipotesi di reato' : Il magistrato, Francesco Cozzi, annuncia l'apertura di un procedimento contro ignoti per omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti e disastro colposo -

Genova - procuratore : Ancora 10-20 dispersi : Teleborsa, - "Ci potrebbero essere Ancora 10-20 persone disperse". Lo ha detto il Procuratore capo di Genova Francesco Cozzi in Procura facendo il punto sulle indagini per il crollo del ponte Morandi. ...

A Genova le vittime salgono a 39 - anche un bambino di 8 anni. Il procuratore : "Non è stata una fatalità" : Articolo aggiornato alle ore 15,00 del 15 agosto 2018. Sale a 39 il numero di vittime accertate dopo il crollo avvenuto martedì 14 agosto mattina della campata centrale del ponte Morandi a Genova. Lo ha comunicato la Prefettura. Sedici i feriti, di cui 12 in codice rosso. Nel corso della notte i vigili del fuoco hanno infatti estratto altri 4 cadaveri dal cumulo di macerie in cemento armato finite sui due lati del letto ...

Genova - crollo ponte Morandi sulla A10 : 42 morti - 16 i feriti. “Ricerche sospese per rischio crolli”. Il procuratore : “Non è stata fatalità” – DIRETTA : Si continua a scavare tra le macerie del ponte Morandi crollato martedì mattina a Genova: “Sono 42 i morti accertati” ha detto il sottosegretario Rixi a ilfattoquotidiano.it. Tra questi, ci sono anche tre bambini di 8, 12 e 13 anni, ma il conteggio cresce man mano che i corpi vengono recuperati. Sono 5 le persone ancora non identificate. Quindici i feriti ricoverati negli ospedale, tra cui 12 in codice ...