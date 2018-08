Il primato della politica sugli scandali | la lezione di De Gasperi sul “popolo” e la

huffingtonpost

(Di domenica 19 agosto 2018) Oportet ut scandala eveniant, sostiene una nota pagina del Vangelo. Opportuno che esplodano gli, per chi non mastica il latino e il congiuntivo. Perché sono utili per discutere, ancora una volta, sulla drammatica fragilità del nostro Paese (il territorio, le strade, le infrastrutture) e sulle scelte politiche indispensabili per evitare l'alto costo, innanzitutto in termini di vite umane, dei disastri naturali e ambientali. Non ci sarebbe stato bisogno del tremendo crollo del Ponte Morandi a Genova, per farlo (le cronache recenti, e spesso dimenticate, parlano di crolli di scuole con decine di vittime tra i bambini, di incidenti ferroviari e stradali, di devastanti cedimenti di terreno per alluvioni e frane). Ma tant'è: siamo l'Italia dei lutti e delle dimenticanze, dei proclami ufficiali d'intervento e dell'insipienza operativa. Si dice. Non si fa.Vedremo ...