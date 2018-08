Il presidente della Caritas | C' è un rifiuto dell' altro se ha la pelle nera Sembra

Ma quanto è nervoso il presidente della Liga Javier Tebas : ... motivo per cui la stessa Lega vive un momento di grande ottimismo ed entusiasmo condiviso dagli addetti ai lavori e dai tifosi e appassionati di tutto il mondo, cresciuti nelle ultime stagioni in ...

Ponte Morandi - il presidente Mattarella : “Tragedia inaccettabile. Accertamento rigoroso della verità” : “Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel Ponte, anche io l’ho percorso tante volte, anche di recente. E’ una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. E’ una tragedia inaccettabile”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, subito dopo i funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Poi ha invocato: “Un ...

Ponte Morandi - il presidente della Repubblica visita la zona rossa. La commozione di Mattarella davanti ai resti delle auto : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto il cantiere dei vigili del fuoco sotto Ponte Morandi dove proseguono le attività di ricerca dei dispersi e della messa in sicurezza dell’area. Il presidente si è commosso osservando i resti dell’auto trovata nelle ore scorse dai soccorritori sotto il Ponte crollato a Genova sui cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni. Lo si ...

La Lega A risponde al presidente della Liga : comunicato durissimo dopo le accuse a Juve ed Inter : La Lega Serie A si definisce sorpresa ed amareggiata dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente de La Liga Javier Tebas. Dichiarazioni che senza alcuna base conoscitiva ledono l’immagine e mettono in dubbio l’integrità ed il buon operato di due club italiani e della stessa Lega a cui essi, insieme ad altre 18 società, aderiscono. La Lega non può accettare passivamente dichiarazioni che considera alla stregua di strumenti mediatici atti ...

Il presidente della Liga : “L’Inter da dove prende i soldi per Modric? La Juve con CR7…” : presidente della Liga- Un duro attacco del presidente della Liga, Jabier Tebas. Il presidente ha puntato il dito contro il PSG, contro l’Inter e contro la Juventus. LO SFOGO Tebas ha così dichiarato ai microfoni di “ABC“: “Dobbiamo chiederci perché sta succedendo. che la Liga va perdendo le sue stelle. Ci sono club-stato che stanno […] L'articolo Il presidente della Liga: “L’Inter da dove prende i soldi ...

Il presidente della Liga attacca : "Modric? L'Inter come il Psg - usa trucchi sul mercato. E la Juve con CR7?" : Pesante accusa di Javier Tebas, numero uno della Liga spagnola, ai due club italiani e al Paris Saint-Germain

Ciclismo – Incidente Michael Antonelli : la ricostruzione della terribile caduta - parla il presidente del team del corridore : Dopo la notizia del peggioramento delle condizioni di Michael Antonelli, parla il presidente del team del corridore ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Careggi di Firenze-- Michael Antonelli stava correndo la Firenze-Viareggio alle 10.30 di Ferragosto quando, in una curva in discesa a tutta velocità, è caduto in un burrone riportando gravissime conseguenze. Il corridore sammarinese, classe 1999, è finito in un precipizio ...

Infrastrutture italiane fra disastri - giustizia sommaria e annunci poco meditati Intervento del vicepresidente della sezione di Brindisi ... : In passato costruivamo dighe, porti, aeroporti in tutto il mondo, oggi siamo tagliati fuori. Il nostro sistema di imprese è decotto, invecchiato, insieme al nostro Know How. Allora quale soluzione ...

Terremoto Molise : il presidente della Regione nelle zone colpite dal sisma : Il presidente della Regione Donato Toma sta per andare nelle zone colpite dal sisma delle 20,19. L’assessore alla protezione Civile Nicola Cavaliere sta effettuando un giro ispettivo nel Basso Molise verso Larino. ”Abbiamo distribuito tutto quello che serviva e ora andiamo sui luoghi per valutare di persona e parlare con i cittadini”, ha spiegato Toma. L'articolo Terremoto Molise: il presidente della Regione nelle zone colpite ...

Addio a Rita Borsellino - la presidente Marini : 'Tante le sue visite in Umbria in nome della lotta alla mafia' : 'Rita Borsellino ha trasformato il profondo dolore per l'uccisione del fratello Paolo in una continua , lunga, impegnata lezione di legalità e di lotta contro la mafia': così la Presidente della ...

Milinkovic-Savic al Milan - incontro segreto a Cortina tra Lotito e Elliott : il presidente della Lazio non molla : Il Milan continua a mantenere viva la speranza di vedere Sergej Milinkovic-Savic in rossonero. Secondo Tuttosport, ci sarebbe stato un incontro segreto a Cortina tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e alcuni rappresentanti del fondo Elliott, nel quale si sarebbe parlato proprio della possibilità di portare il centrocampista serbo a Milanello. Un’operazione che, comunque, a quattro giorni dalla chiusura del calciomercato, si ...

Europei Nuoto 2018 – I complimenti del presidente della Federnuoto agli azzurri : “hanno commosso ed ispirato” : Tutta la soddisfazione di Paolo Barelli alla conclusione degli Europei di Nuoto 2018: il Presidente della FederNuoto ringrazia gli azzurri “I campionati Europei di Glasgow, Loch Lomond e di Edimburgo hanno confermato che il lavoro paga senza scadenze e ad ogni età. Merito delle società, cui sono ascrivibili i successi dei nostri ragazzi del Nuoto, del sincro, dei tuffi e del fondo. Le squadre nazionali hanno esaltato le sfide ...

Atletica - Europei alla conclusione : il bilancio del presidente della FIDAL : Giomi: ”Europeo complesso, crescono i giovani”. Il presidente della FIDAL e il direttore tecnico dell’Alto Livello Elio Locatelli tracciano un primo bilancio della spedizione azzurra a Berlino Nell’ultima giornata dei Campionati Europei di Berlino parlano da Casa Atletica Italiana il presidente FIDAL Alfio Giomi e il Direttore Tecnico dell’Alto Livello Elio Locatelli, per tracciare un primo bilancio dei ...