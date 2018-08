Il Pd vuole la legge Mancino su Facebook | Elevare pena a 3 anni di galera'

Vaccini - ecco il disegno di legge che vuole sostituire la legge sull'obbligo : Analisi del disegno di legge per il piano sui Vaccini , obbligatori ma flessibili, con cui la ministra Grillo intende risolvere ogni problema

Vaccini - ecco il disegno di legge che vuole sostituire la legge sull’obbligo : (foto: Westend61/Getty Images) Lo scorso 7 agosto la ministra della Salute Giulia Grillo ha depositato una proposta di legge appoggiata dalla maggioranza che punta sulla raccomandazione in materia di Vaccini perché, dice la ministra “è il metodo che prediligiamo dal punto di vista politico”. Il disegno di legge intende rottamare la legge Lorenzin (130/2017) introducendo l’obbligo flessibile, ovvero misure variabili laddove la copertura vaccinale ...

Il sindaco Sala : «Ribelliamoci a chi non vuole la legge Mancino» : «Ogni anno in questa piazza si ritrova sempre più gente», osserva compiaciuto il sindaco. I tricolori dell'Anpi, le bandiere rosse, i gonfaloni dei Comuni. Sotto il monumento all'angolo con viale ...

I genitori di Melania diventano cittadini Usa con legge che Trump vuole abolire : I genitori della first lady americana Melania Trump, Viktor e Amalija Knavs, sono diventati cittadini statuntensi, dopo aver giurato a New York.Il New York Times sottolinea, però, che la legge che ha permesso ai signori Knavs di diventare cittadini americani è proprio quella che Donald Trump, loro genero, vorrebbe abolire. Si tratta infatti della "chain migration", l'immigrazione a catena, con la quale il presidente Usa indica tutte le norme ...

Razzismo e polemiche : Fontana vuole abrogare la Legge Mancino - altolà di Conte e Di Maio : Teleborsa, - Archiviato un caso, è già tempo di aprire un'altra polemica. Stavolta ad accendere la miccia ci pensa il leghista Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia, finito già al centro della ...

La Lega vuole abolire la legge Mancino sui reati di opinione. Gelo dei Cinque Stelle : “Non si cambia” : È Gelo nel governo sull’abrogazione della legge Mancino sui reati di opinione. È il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, a rilanciare una vecchia battaglia della Lega e “chiodo fisso” di Matteo Salvini, a sostegno della quale il partito di via Bellerio raccolse anche le firme, nella primavera del 2014. A Fontana fa subito sponda il ministro de...

Razzismo - Legge Mancino : Fontana vuole abolirla. No da Di Maio. Conte : «Non è nel contratto» : «Abroghiamo la Legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro Razzismo anti-italiano». Lo...

La Lega vuole abolire la legge Mancino sui reati di opinione. Gelo dei Cinque Stelle : “Non si cambia” : È Gelo nel governo sull’abrogazione della legge Mancino sui reati di opinione. È il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, a rilanciare una vecchia battaglia della Lega e “chiodo fisso” di Matteo Salvini, a sostegno della quale il partito di via Bellerio raccolse anche le firme, nella primavera del 2014. A Fontana fa subito sponda il ministro de...

Cosa prevede la legge Mancino che il ministro Fontana vuole abolire : Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana ha proposto l'abolizione della legge Mancino. Una vecchia battaglia della Lega, che il ministro ha deciso di far tornare attuale dopo il caso Deisy Osakue. In un post su Facebook ha scritto: "I fatti degli ultimi giorni rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l'arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi (alcuni giornalisti e commentatori mainstream, ...

Legge Mancino - cosa prevede la norma che il ministro Fontana vuole abrogare : le sanzioni per i crimini d’odio : È il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione di chi commette crimini d’odio. Questa è la Legge Mancino, la norma introdotta nel 1993 che ha preso il nome dall’allora ministro dell’Interno proponente, Nicola Mancino, e che ora Lorenzo Fontana, titolare del dicastero della Famiglia, propone di abrogare, sostenendo che “in questi anni strani si è trasformata in una sponda ...

Il ministro Fontana vuole abolire la legge Mancino : Cioè quella sulla discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, usata secondo lui dai «globalisti» per nascondere il loro «razzismo anti-italiano» The post Il ministro Fontana vuole abolire la legge Mancino appeared first on Il Post.

"Il razzismo è l'arma ideologica dei globalisti contro il popolo italiano". Lorenzo Fontana vuole abolire la Legge Mancino : "Abroghiamo la Legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano". A scriverlo in un post su Facebook il ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana. "I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato".La Legge 25 giugno 1993, n. 205, ...

Marcello Foa - per capire perché Salvini lo vuole alla Rai basta leggere il suo libro : Affascinante, per non dire avvincente: il libro di Marcello Foa Gli stregoni della notizia (uscito per Guerini e Associati) è una specie di viaggio ipnotico dentro il mestiere di giornalista negli anni ormai quasi 2020. “Come si fabbrica informazione al servizio dei governi” è il sottotitolo. Che sa di denuncia. Ma in realtà lo è solo in parte. La lettura di questo saggio contribuisce a spiegare perché Matteo Salvini si sia spinto così oltre per ...

La Lega vuole il crocefisso obbligatorio in tutte le scuole e gli uffici pubblici : ecco la proposta di legge : L'onorevole leghista Barbara Saltamartini ha depositato una proposta di legge che mira a rendere obbligatoria la presenza del crocefisso nelle scuole e negli uffici pubblici. Chiunque rimuova in odio ad esso l’emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l’ammenda da 500 a 1.000 euro.Continua a leggere