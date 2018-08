Il cristiano non rinuncia a sognare che il mondo cambi in meglio

Juventus brutta e deludente - successo immeritato all’esordio : così cristiano Ronaldo non basta - il Chievo è commovente [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus/ Video - prima in A : non segna ma abbatte il portiere gialloblu e... : Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:50:00 GMT)

JUVENTUS - MAROTTA : "cristiano RONALDO? UN'ECCELLENZA"/ "Inter? Non so se è l'anti-Juve..". E su Marchisio... : JUVENTUS, MAROTTA:"Cristiano RONALDO? Un'eccellenza". L'ad bianconero prima della gara con il Chievo fa il punto sui temi caldi: dalle rivali a CR7 fino all'addio di Claudio Marchisio.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:24:00 GMT)

5 buoni motivi per non puntare su cristiano Ronaldo al fantacalcio : Entrambi i termini cozzano contro le strategie e il mondo fanta… Caro Allegri se suo figlio avesse 10 anni in più e le chiedesse 'Papà ma lo compro o no CR7 al fanta', lei cosa risponderebbe? 5 " ...

Serie A non si ferma (tranne 2 partite) nel giorno del lutto per Genova. Polemiche : “Conta più l’esordio di cristiano Ronaldo” : “La Serie A non si ferma. E’ più importante l’esordio di Cristiano Ronaldo“. E’ polemica per la decisione della Lega Calcio di sospendere, in concomitanza con la giornata di lutto nazionale per la tragedia di Genova, le partite di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, ma non la prima giornata di campionato prevista per sabato 18 agosto. “Appare assurdo che inizi regolarmente con Chievo-Juventus”, ha ...

Senza cristiano Ronaldo Madrid non è più Real : Festa grande a Tallinn per l’Atletico Madrid che trionfa in Supercoppa Europea. Nella stracittadina madrilena in salsa europea, l’Atletico batte

Marcelo non chiude alla Juventus : “io con cristiano? Ecco cosa dico” : Marcelo lascia apertissima la porta alla Juventus, dopo la Supercoppa europea del suo Real Madrid, partirà l’assalto bianconero “Io alla Juventus con Cristiano Ronaldo? Non voglio parlarne ora, siamo qua per una finale e non è il momento”. Così il brasiliano Marcelo ha risposto alle domande sul suo futuro bianconero in conferenza stampa. Il terzino non ha voluto parlare di mercato alla vigilia della Supercoppa europea, ma ...

Supercoppa - Ramos : 'cristiano Ronaldo? Non pensiamo al passato' : 'Non pensiamo al passato di nessun giocatore e siamo aperti all'arrivo di ogni giocatore'. Nella conferenza stampa della vigilia della Supercoppa europea, il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ...

cristiano Ronaldo e il Fantacalcio : 10 motivi per non prenderlo all’asta : Quest’anno la finestra estiva del calciomercato è stata monopolizzata dall’arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo, considerato da molti l’acquisto del secolo. Anche l’asta del Fantacalcio non sarà poi così diversa, con i concorrenti disposti a tutti pur di accaparrarsi il fenomeno portoghese. Ma, a pochi giorni dall’inizio della Serie A, molti appassionati del celebre gioco si stanno interrogando se spendere così tanti soldi (o meglio, ...

Juventus - Rugani ha trovato il modo di non far segnare cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo mette paura ai compagni di squadra, figuriamoci ai difensori degli altri club di Serie A. Il portoghese sta stupendo tutti alla Continassa per la qualità e lo spirito di sacrificio ...

Rugani beffa cristiano Ronaldo in allenamento - Daniele ed il ‘trucchetto’ infallibile per non far segnare CR7 [VIDEO] : Cristiano Ronaldo goleador anche in allenamento? Daniele Rugani trova il modo giusto (e simpatico) per non farlo segnare Cristiano Ronaldo fa parlare di sé anche in allenamento. Dopo gli sberleffi dei compagni in una partita di calcio-tennis (vedi qui), per CR7 arriva anche la beffa ad opera di Daniele Rugani. In una partitella in allenamento il portoghese si trova da solo di fronte alla mini porta con cui alcuni calciatori della Juventus ...

Non solo la Littizzetto vicina di cristiano Ronaldo : c’è anche una lucertola nel quartiere di CR7 - l’ironia della figlia della comica [VIDEO] : Luciana Littizzetto abita vicino alla nuova casa di Cristiano Ronaldo, dopo il video della comica anche la lucertola diventerà famosa per ‘abitare’ nel quartiere di CR7 “Lo sai piccolina che sei vicina di casa di Ronaldo”: così la figlia di Luciana Littizzetto ironizza con una lucertola, in un video postato su Instagram dalla madre, sulla notizia che sta circolando nelle ultime ore. È risaputo ormai che Cristiano ...

cristiano Ronaldo non giocherà il 18 agosto : il Crotone chiede lo stop : Dalla Calabria arriva la richiesta che, se accettata, potrebbe comportare il rinvio del debutto di Cristiano Ronaldo in serie A.