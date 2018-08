I servizi sociali norvegesi separano le famiglie troppo facilmente?

Messi - il fratello 2 anni ai servizi sociali : Matias Messi, 35enne fratello del più celebre Lionel, è stato condannato per possesso illegale di un’arma da fuoco a 2 anni e mezzo di carcere, pena convertita ai servizi sociali. Uno di questi servizi sarà insegnare per 8 ore al mese in una scuola calcio, ‘Los Leones’. In più dovrà sottoporsi a trattamento psicologico. La sentenza è arrivata con il rito abbreviato. La vicenda risale allo scorso novembre, durante una ...

Marsala - c'è la commissione d'inchiesta sui servizi sociali per far luce su molte ombre : Si è composta la commissione di inchiesta sui Servizi Sociali che il consigliere Daniele Nuccio, primo firmatario, insieme ad altri colleghi d'Aula ha chiesto ottenendone la costituzione. Ne fanno ...

Angela Rizzo - ME - : 'I servizi sociali a Messina' : La cittadina , Angela Rizzo, , con esperienza nel volontariato, in un suo post su Facebook ha scritto : 'i Servizi Sociali a Messina, da sempre non soddisfano i bisogni dei più deboli, ma delle ...

Crema - 14enne 'drogato' di videogame tolto alla famiglia da polizia e servizi sociali : Non usciva quasi più, trascurava la scuola [VIDEO] e non era interessato a nulla, se non ai videogame. Passava le sue giornate in camera sua a giocare alla Playstation e per questo, un ragazzino appena 14enne di Crema, nei giorni scorsi è stato tolto alla famiglia e portato in comunita'. Inizialmente, i genitori hanno pensato che si trattasse della classica crisi adolescenziale: insomma capita a quasi tutti i teenager di essere arrabbiati con il ...

Salerno - diventa mamma a 14 anni : l'ospedale allerta i servizi sociali : Volevano un bambino e la giovane età di lei non ha rappresentato un ostacolo. Una ragazzina di quattordici anni ha dato alla luce un bimbo - un maschietto - al Ruggi di Salerno. Lei, nella mattinata ...

Crema - "drogato di Playstation" : polizia e servizi sociali lo portano in comunità : La vicenda di un 14enne vittima di ludopatia: dopo i vani tentativi della famiglia, la decisione del Tribunale dei Minori

Province : da Regione Veneto 8 - 1 mln per dare continuità a servizi sociali e protezione civile (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Nel 2018 Province e Città metropolitana riceveranno oltre 8 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per le politiche sociali, e in particolare per assicurare continuità sino ad agosto al servizio dei ‘lettori’ che affiancano i disabili sensoriali, mentre la restante pa

"MI PIACCIONO I MASCHI" : BAMBINO DI 10 ANNI TORTURATO E UCCISO DALLA MADRE/ Altri 8 figli ai servizi sociali : Un BAMBINO di 10 ANNI, Anthony Avalos è stato UCCISO DALLA MADRE e dal fidanzato di quest'ultima dopo aver confessato di essere gay. TORTURATO e lasciato senza cibo per giorni.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 22:01:00 GMT)

Cittadino regala auto ai servizi sociali di Borgosesia