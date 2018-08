I ladri nella villa di Dalla Palma | Uno scempio | non ho parole

ladri in casa a ferragosto nella casa di Alessandro Gassmann : Rubati oggetti di valore, gioielli e i premi storici del padre, Vittorio. Disavventura per Alessandro Gassmann. nella notte tra il 15 e il 16 agosto, l’attore è stato vittima di un furto compiuto nella sua casa romana situata in via dei Coronari. I Ladri hanno portato via oggetti preziosi, ricordi affettivi, gioielli, i riconoscimenti dell’attore 53enne e addirittura i tanti premi vinti dal padre di Alessandro, Vittorio ...

ladri nella villa di Berlusconi. Ma erano in fuga dai carabinieri : Con tutte le telecamere accese di questo mondo. Singolare disavventura per il presidente di Forza Italia che ha ricevuto la visita, decisamente inaspettata, di una banda di Ladri che si è rifugiata ...

Andrea Bocelli - nuovo tentativo di furto nella villa a Forte dei Marmi/ Domestica urla e mette in fuga i ladri : Andrea Bocelli, nuovo tentativo di furto nella villa a Forte dei Marmi: Domestica urla e mette in fuga i ladri. Le ultime notizie: a luglio il primo assalto, con la famiglia in casa(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 22:38:00 GMT)

Isernia - raid di furti nella notte : ladri in azione in cinque negozi : Indagano gli agenti della Squadra Mobile e i Carabinieri per individuare la banda che ha 'visitato' le attività commerciali di corso Garibaldi Isernia. Nuova ondata di furti in pieno centro a Isernia. ...

Dc : ladri ad Avellino nella sede 'Fondazione Sullo' : Roma, 31 lug. (AdnKronos) - "Rotondi è oggetto di intimidazioni a causa della sua titolarità del simbolo del Cdu, il mitico scudo crociato; alcune intimidazioni negli ultimi giorni erano state ancora più efferate tant’è che l’ex ministro sta preparando una denuncia. Come capo della segreteria di Riv

