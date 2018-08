Grecia | le grida di dolore del Tempio di Ercole Tra degrado e storia calpestata

ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 agosto 2018) Non solo tagli alle pensioni (sette in totale), al welfare, alla sicurezza o alla sanità, con sforbiciate del 50% in più di un lustro di cura dei creditori internazionali. Ma anche la cultura è stata pesantemente azzoppata dall’austerità imposta alladalla troika in questi anni di crisi economica. L’esempio deldove vi fu il rogo dilo dimostra: siamo ad un’altezza di 1500 metri, vicino al comune di Pavliani nellacentrale, in una regione molto densa di vicende storiche, dominazioni e passaggio di popoli strategici come Driopi, Pelasgi, Achei, Greci, Locri, Dori, Lelegi, Eniani, Maliei. Qui abbondano figure di assoluta rilevanza come, Deucalione, Pirra, Anfizione, Achille, Patroclo, Ea, Filottete. Qui nacque, famoso per le dodici fatiche, il cui figlio Lamios fondò la cittadina di Lamia, che tra l’altro ospita ...